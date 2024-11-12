DOLAR
34,38 -0,22%
EURO
36,52 0,22%
ALTIN
2.877,39 0,62%
BITCOIN
3.010.281,56 -0,75%

Balıklıgöl, Ara Tatilde Ziyaretçilerini Ağırlıyor

Şanlıurfa'nın Balıklıgöl Yerleşkesi, ara tatil döneminde yerli ziyaretçilerin akınına uğruyor.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 14:23
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 14:28
Balıklıgöl, Ara Tatilde Ziyaretçilerini Ağırlıyor

Şanlıurfa'nın Tarihi Mekanı Balıklıgöl

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Balıklıgöl Yerleşkesi, ara tatil dolayısıyla yerli ziyaretçilerin gözdesi haline geldi.

Rivayetlere göre, Hazreti İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olan bu tarihi mekan, eğitim dönemindeki bir haftalık arayı değerlendiren ziyaretçileri misafir ediyor.

Dünyanın En Büyük Doğal Akvaryumu

Şanlıurfa'ya Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen misafirler, inanç turizminde önemli bir yere sahip olan Balıklıgöl'ü ziyaret ederek, aynı zamanda dünyanın en büyük doğal akvaryumu olarak bilinen bu mekanın tadını çıkarıyorlar.

Kentin simgesi konumundaki yerleşkede, ziyaretçiler balıklara yem atarken bol bol hatıra fotoğrafı çekmeyi de ihmal etmiyorlar.

Arkadaşlarıyla Ankara'dan gelen Meryem Durmuş, ara tatil fırsatını değerlendirerek, "Şanlıurfa'nın manevi değerleri gerçekten çok güzel. Ben daha önce de gelmiştim buraya, herkese buraya gelmeyi öneriyorum." şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Şanlıurfa'daki tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi, ara tatil...

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Şanlıurfa'daki tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi, ara tatil dolayısıyla yerli ziyaretçilerin tercih ettiği mekanların başında geliyor. Hazreti İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen tarihi mekan, eğitime verilen bir haftalık arayı fırsat bilen ziyaretçileri misafir ediyor.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Şanlıurfa'daki tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi, ara tatil...

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Şanlıurfa'daki tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi, ara tatil dolayısıyla yerli ziyaretçilerin tercih ettiği mekanların başında geliyor. Hazreti İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen tarihi mekan, eğitime verilen bir haftalık arayı fırsat bilen ziyaretçileri misafir ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Aralık 15’e kadar giden gitti! 15 TL’den 5.000 TL’ye çıkacak

Ayda 2 bin Liraya arsa olur mu demeyin! Milli Emlak açıkladı acele edin!

Akaryakıt alacaklar dikkat! Bakanlık açıkladı yeni bir dönem başlayacak

Sabah sabah yüzde 40 zam açıklaması! İkramiyeler de artacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ayda 2 bin Liraya arsa olur mu demeyin! Milli Emlak açıkladı acele edin!
2
Balıklıgöl, Ara Tatilde Ziyaretçilerini Ağırlıyor
3
O banka KPSS'siz yüksek maaş ile Destek Hizmet Görevlisi alım ilanını az önce açtı: İşte başvuru şartları ve detaylar
4
Dinçer Güner: Evlilik kararı vermek için Astrolojiye kulak verin: 2024’te uzak durmanız gereken tarihler
5
Airfryer ile poğaça yapmak çok kolay! İşte 9 dakikalık pratik tarif
6
Çaydanlıklarınız eskisi gibi parlak değilse bunu deneyin! 30 saniyede yenisinden daha ışıl ışıl olacak
7
Adana'daki Eski Cezaevi, 'Rukye' Filminin Seti Oluyor

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

Sabah sabah yüzde 40 zam açıklaması! İkramiyeler de artacak

Ayda 2 bin Liraya arsa olur mu demeyin! Milli Emlak açıkladı acele edin!

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir

26 yaşa kadar olan gençlere müjde! Her ay 1500 TL iade edilecek

Aralık 15’e kadar giden gitti! 15 TL’den 5.000 TL’ye çıkacak

Akaryakıt alacaklar dikkat! Bakanlık açıkladı yeni bir dönem başlayacak