Balıklıgöl, Ara Tatilde Ziyaretçilerini Ağırlıyor

Şanlıurfa'nın Tarihi Mekanı Balıklıgöl

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Balıklıgöl Yerleşkesi, ara tatil dolayısıyla yerli ziyaretçilerin gözdesi haline geldi.

Rivayetlere göre, Hazreti İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olan bu tarihi mekan, eğitim dönemindeki bir haftalık arayı değerlendiren ziyaretçileri misafir ediyor.

Dünyanın En Büyük Doğal Akvaryumu

Şanlıurfa'ya Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen misafirler, inanç turizminde önemli bir yere sahip olan Balıklıgöl'ü ziyaret ederek, aynı zamanda dünyanın en büyük doğal akvaryumu olarak bilinen bu mekanın tadını çıkarıyorlar.

Kentin simgesi konumundaki yerleşkede, ziyaretçiler balıklara yem atarken bol bol hatıra fotoğrafı çekmeyi de ihmal etmiyorlar.

Arkadaşlarıyla Ankara'dan gelen Meryem Durmuş, ara tatil fırsatını değerlendirerek, "Şanlıurfa'nın manevi değerleri gerçekten çok güzel. Ben daha önce de gelmiştim buraya, herkese buraya gelmeyi öneriyorum." şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Şanlıurfa'daki tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi, ara tatil dolayısıyla yerli ziyaretçilerin tercih ettiği mekanların başında geliyor. Hazreti İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen tarihi mekan, eğitime verilen bir haftalık arayı fırsat bilen ziyaretçileri misafir ediyor.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Şanlıurfa'daki tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi, ara tatil dolayısıyla yerli ziyaretçilerin tercih ettiği mekanların başında geliyor. Hazreti İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen tarihi mekan, eğitime verilen bir haftalık arayı fırsat bilen ziyaretçileri misafir ediyor.