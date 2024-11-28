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Balkanlar'da Alevilik ve Bektaşilik Dinletisi: Hz. Ali Selamlaması

Edirne'de düzenlenen sempozyumda 'Hz. Ali selamlaması' dinletisi gerçekleştirildi. Deyişler, mersiyeler ve ilahiler seslendirildi.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 22:40
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 22:52
Balkanlar'da Alevilik ve Bektaşilik Dinletisi: Hz. Ali Selamlaması

Edirne'de, Uluslararası Balkanlar'da Alevilik ve Bektaşilik Sempozyumu çerçevesinde düzenlenen "Hz. Ali selamlaması" dinletisi, ziyaretçileri duygusal anlarla buluşturdu.

Edirne Valiliği, Trakya Üniversitesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, ve Balkan Şehirleri İşbirliği Edirne Platformu tarafından organize edilen etkinlik, Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Dinletide, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü bünyesindeki ses ve saz sanatçıları, deyişler, ilahiler, mersiyeler ve nefesler gibi geleneksel eserleri dinleyicilere sundu. Anlatıcılık görevini Nalan Höke Turan üstlenirken, solistler Nahide Saygün Akkal, Ertan Çıngı ve Sercan Direk sahneye çıktı.

Konserin özel bir bölümünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, hüseyni makamında "Kurbanlar tığlanıp gülbank çekildi" nefesini ve "Ali almış sancağını eline" ilahisini seslendirdi.

Dinleti sonunda, Edirne Valisi Yunus Sezer, Belviranlı'ya teşekkür ederek, kahve fincan takımı ve Edirne yöresel ürünlerini içeren bir armağan seti takdim etti. Ayrıca, solistlere çiçek takdim edildi.

Dinletiye; Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Vergi Mahkemesi Başkanı Yaşar Erdem, Vali Yardımcıları Turgut Subaşı ve Eyyüp Batuhan Ciğerci, Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk ve çok sayıda akademisyen, kanaat önderi ve vatandaş katıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Edirne'de, Uluslararası Balkanlar'da Alevilik ve Bektaşilik Sempozyumu kapsamında "Hz. Ali...

Edirne'de, Uluslararası Balkanlar'da Alevilik ve Bektaşilik Sempozyumu kapsamında "Hz. Ali selamlaması" dinletisi gerçekleştirildi. Dinletiye, Edirne Valisi Yunus Sezer (sol 3), Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Vergi Mahkemesi Başkanı Yaşar Erdem, Vali Yardımcıları Turgut Subaşı ve Eyyüp Batuhan Ciğerci, Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, akademisyenler, kanaat ve inanç önderleri ve vatandaşlar katıldı.

Edirne'de, Uluslararası Balkanlar'da Alevilik ve Bektaşilik Sempozyumu kapsamında "Hz. Ali...

Edirne'de, Uluslararası Balkanlar'da Alevilik ve Bektaşilik Sempozyumu kapsamında "Hz. Ali selamlaması" dinletisi gerçekleştirildi. Dinletiye, Edirne Valisi Yunus Sezer (sol 3), Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Vergi Mahkemesi Başkanı Yaşar Erdem, Vali Yardımcıları Turgut Subaşı ve Eyyüp Batuhan Ciğerci, Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, akademisyenler, kanaat ve inanç önderleri ve vatandaşlar katıldı.

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