CSO Ada Ankara'da Açık Hava Sineması: Ankaralılar 'Arabalar'ı İzledi

CSO Ada Ankara'da açık hava sineması etkinliğinde Ankaralılar 'Arabalar'ı izledi; gösterimler 28 Ağustos-18 Eylül arasında farklı filmlerle sürecek.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 20:51
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 20:59
CSO Ada Ankara'da Açık Hava Sineması Coşkusu

Başkent sakinleri, CSO Ada Ankara'nın bahçesinde düzenlenen açık hava sineması etkinliğinde animasyon filmi Arabalar'ı izleyerek keyifli vakit geçirdi. Etkinlik, Ankaralıların yoğun ilgisiyle devam ediyor.

Vatandaşlar, halılarını, kilimlerini ve minderlerini yanlarına alarak açık havada sinema deneyimi yaşadı. Gösterimler, yaz boyunca CSO Ada'nın açık alanında sürdürülecek.

Etkinlik Takvimi

Program şu filmlerle devam edecek: 28 Ağustos - Charlie'nin Çikolata Fabrikası, 4 Eylül - Deadpool, 7 Eylül - Moana, 11 Eylül - İftarlık Gazoz ve 18 Eylül - The Godfather.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu'nun Açıklamaları

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, etkinlik öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, yaz aylarında kültür sanat kurumlarının özellikle sahil kentlerinde ve diğer şehirlerde belli etkinlikler yaptıklarını ancak Ankara'yı da boş bırakmak istemediklerini belirtti. Mumcu, haftanın belirli günlerinde de CSO Ada Ankara'da tiyatro kamyonuyla çocuklar için etkinlikler yapıldığını söyledi.

Mumcu'nun sözleri şöyle: "Sayın Bakanımızın verdiği talimatlar doğrultusunda CSO Ada'da yaz boyu etkinliklerimiz devam edecek. Özellikle tüm Ankaralıları, çevre illerden Ankara'ya gelen misafirlerimizi bekliyoruz. Ben de biraz sonra başlayacak sinema filmi için sabırsızlanıyorum. Çok güzel bir ortam var. Halısını, kilimini, minderlerini alanlar burada. Önümüzdeki günlerde arabalarla seyredeceğimiz o nostaljik sinema günlerine de geri dönmek istiyoruz. Dediğim gibi kültür ve sanat Ankara'nın kalbinde, merkezinde, CSO Ada'da devam ediyor. Sezon hazırlıklarımız devam ediyor. Birbirinden güzel sürprizlerle dolu etkinliklerimiz olacak. O yüzden tüm sanatseverlere, Bakanlık ve CSO Ada'nın sayfalarını takip etmelerini öneriyorum."

