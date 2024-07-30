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Balon gibi kabaran pişinin sırrı bu tüyoda! Asla yağ çekmiyor, puf puf kabarık oluyor

Balon gibi kabaran pişiler yapmak sandığınız kadar karmaşık değil. Bu özel yöntem, unlu mamullerin yumuşaklığını ve lezzetini arttırır.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 08:39
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 08:39
Balon gibi kabaran pişinin sırrı bu tüyoda! Asla yağ çekmiyor, puf puf kabarık oluyor

Kahvaltı salonlarında yumuşacık ve lezzetli pişiler misafirlere özenle sunuluyor. Bu yöntem hamurun balon gibi şişmesini sağlayarak misafirlerinize en iyi lezzeti sunmanızı sağlayacaktır. Peki bu yöntem nedir, nasıl uygulanır? İşte yanıtı..

Pişi hamuru yapılırken malzemeler dikkatli bir şekilde karıştırıp hamuru yoğurur. Daha sonra hamuru belli bir süre dinlenmeye bırakın. Hamur mayalanırken dinlenme süresi çok önemlidir. Daha sonra hamurdan küçük parçalar alıp şekil verin ve bu parçaları yağda kızartın. İşin sırrı burada ortaya çıkacak.

Pişi hamurunu sıcak yağa koyduğunuzda hamurdaki kabartma tozu ve fermantasyon pişinin hızla kabarmasına neden olur. Bu, pişinin sönmek yerine balon gibi şişmesine neden olur.

PİŞİ TARİFİ

Balon gibi kabaran pişinin sırrı bu tüyoda

Malzemeler:

Hamuru için;

Yarım su bardağı süt

Yarım su bardağı yoğurt

1 paket kabartma tozu

1 yumurta

1 çay kaşığı tuz

3 su bardağı un

Kızartmak için;

Sıvı yağ

Hazırlanışı:

İlk olarak un ve kabartma tozu hariç hamuru yapmak için gerekli olan tüm malzemeleri bir kaseye koyun ve çırpma teli ile karıştırın. Daha sonra un ve kabartma tozunu ekleyip yumuşak bir hamur yoğurun.

Yoğurduğunuz hamuru 3 eşit parçaya bölüp merdane yardımıyla ne çok ince ne de çok kalın olacak şekilde açın. Kestiğimiz hamurları kızgın yağda kızartalım.

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