Bankada memur olmak isteyenlere müjde! İş Bankası yüksek maaşla 23 ilde memur alacak!

İşsizliğin tavan yaptığı bu dönemde işçi bulmakta zorlaşıyor. Her gün yeni iş ilanları yayınlanmasına rağmen hala birçok iş pozisyonuna işçi bulmak sorunu yaşanıyor. İş Bankası’da eksik personel açığı sebebi ile birçok ilde iş ilanı yayınladı. Detaylar haberimizde…







İŞ BANKASI 2024 ANADOLU MEMUR ALIMI: 23 ŞEHİR VE İLÇELERİ

İş Bankası 23 ilde banka çalışanları için işe alım ilanı yayınladı. İl ve ilçelerden çok sayıda memur alımı yapılacak. Koşullar manşetlere çıkıyor.

İş Bankası memur alım ilanı yayınladı. Bankanın yayınladığı acente alım ilanına göre, İş Bankası'ndaki üye açığını kapatmak amacıyla banka acentesi alım ilanı açıklandı.

ÇOK SAYIDA MEMUR ALIMI YAPILACAK!

İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, bankanın Anadolu bölgesindeki şube ve yönetim kurullarına atanmak üzere memur alımı yapılacak. 23 il ve ilçeden memur alımı yapılacak.

HANGİ POZİSYONLARDA MEMUR ALIMI YAPILACAK?

Çalışanlar şubeler de dahil olmak üzere kamu hizmeti pozisyonlarında görev alacak,

Gişe,

Operasyon,

Satış,

Kredi,

gibi temel bankacılık hizmetlerinin sağlanmasında görev alacaklar.

İŞ BANKASI MEMUR ALIMI YAPILACAK ŞEHİR LİSTESİ:

Afyon: Bolvadin ve Emirdağ,

Ağrı: Doğubayazıt,

Antalya: Kaş, Kemer, Korkuteli, Manavgat ve Merkez,

Artvin: Merkez,

Aydın: Bozdoğan,

Bursa: İznik ve Mustafakemalpaşa,

Çankırı: Çerkeş ve Ilgaz,

Denizli: Acıpayam ve Buldan,

Gaziantep: Nurdağı,

Hakkari: Yüksekova,

Kayseri: Merkez ve Pınarbaşı,

Kırşehir: Kaman,

Manisa: Demirci, Sarıgöl ve Saruhanlı,

Muğla: Bodrum, Köyceğiz, Marmaris ve Merkez,

Muş: Merkez,

Nevşehir: Ürgüp,

Niğde: Merkez,

Sinop: Ayancık,

Tokat: Merkez,

Şanlıurfa: Siverek,

Van: Merkez

Şırnak: Silopi,

Ardahan: Merkez,

BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN ARANAN ŞARTLAR NELERDİR?

İş Bankası personel alım adaylarında genel olarak:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Görevlerinizi yapmanıza engel olabilecek sağlık sorunlarından arınmış olmak,

Güvenlik soruşturmaları ve arşiv araştırmalarından olumlu sonuçlar elde etmek,

Görevlerinizi yapmanıza engel olabilecek sağlık sorunlarından arınmış olmak,

Bu tür koşullar gerekli olacaktır.

Ayrıca Bankamızın düzenlediği Memur, Yönetici, Operasyon Destek Yetkilisi ve Çağrı Merkezi sınavlarının mülakat aşamasında başarısız olmamak esastır.

ASKERLİK ŞARTI:

Askerlik hizmetini tamamlamış olanlar, askerlikten muaf olanlar veya askerlik hizmeti Şubat 2025'e kadar ertelenenler.

EĞİTİM ŞARTI:

4 yıllık eğitim veren üniversite fakültelerinden mezun olmak.

YAŞ ŞARTI:

28 Ocak 2024'te 30 yaşından küçük olmamak. (28 Ocak 1994 tarihinden sonra doğanlar başvurabilir.)

İKAMET ŞARTI:

İlanda belirtilen ilçelerde ikamet etmeniz gerekiyor. Belirlenen illerin dışında ikamet eden adayların adaylıkları dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

İş Bankası acente alımı başvuruları duyurunun yayımlanmasıyla başlar ve en geç 28 Ocak 2024 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. Adaylar başvurularını yalnızca İş Bankası Kariyer adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır.