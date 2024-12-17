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Bankalardaki Mevduatlarda Düşüş Kararı! 2025'te Yüzde 50 Düşebilir!

Yeni yıl itibarıyla mevduat faizlerinde çarpıcı düşüşler bekleniyor. Yatırımcılar dikkat!

Yayın Tarihi: 17.12.2024 10:16
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 10:16
Bankalardaki Mevduatlarda Düşüş Kararı! 2025'te Yüzde 50 Düşebilir!

Yeni Yılda Mevduat Faizlerinde Düşüş Beklentisi

Parasal sıkılaşma politikaları etkisini sürdürürken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) önümüzdeki dönemler için planladığı faiz indirimleri yatırımcıları endişelendiriyor. Geçtiğimiz yıl faizin %20 seviyelerinde seyrettiği mevduat hesapları, son aylarda %55'e kadar yükselmiş durumda. 2025 yılında bu oranların düşmesi, birçok yatırımcıyı tedirgin ediyor.

Mevduat Hesaplarında Yeni Düzenlemeler

Özellikle altı aylık mevduat faizlerinin %45'in üzerine çıkarken, bu rakamların yarı oranında düşürülmesi dikkat çekti. Bankalar artık yüksek faiz tekliflerini sadece 3 ay ve altındaki vade için sunmaya başladı.

Bankalardaki Mevduatlarda Düşüş Kararı! 2025'te Yüzde 50 Düşebilir!

Bankaların Faiz İndirim Beklentisi

Ocak ayı itibarıyla TCMB'nin faiz indirimine başlayacağı beklentisi bankaların mevduat faiz oranlarını revize etmelerine yol açtı. Birçok özel banka, 6 aylık mevduat faizlerini %35-38 seviyelerine düşürürken, 32 gün ve 92 günlük vade seçeneklerinde ise %45'in üzerinde faiz sunmaya devam edileceği duyuruldu.

Kur Korumalı Mevduat ve Gelecek Sıralaması

Bankalar, TCMB'den gelecek açıklamalar doğrultusunda mevduat faizlerinde dikkat çekici değişikliklere gidiyor. Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında yaşanan artışlar ve fazlasıyla %50'ye ulaşan faiz oranları, yeni dönem planlamalarıyla birlikte hızla düşüş gösteriyor. Bu bağlamda, Ocak ayında alınan kararlara rağmen çıkışların devam edebileceği uyarıları yapılıyor.

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