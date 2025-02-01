Barış Manço, Kadıköy'de Sevgiyle Anıldı

Anadolu Rock Müziğinin Usta İsmi Barış Manço Anıldı

Usta sanatçı Barış Manço, vefatının 26. yıl dönümünde "Barış Manço'yu Sevgiyle Anıyoruz" programıyla Kadıköy'deki Caddebostan Kültür Merkezi'nde anıldı.

Unutulmaz Eserleri Yeniden Hayat Buldu

Anadolu pop ve rock müziğinin önde gelen isimlerinden olan Barış Manço'yu anma programında Ahmet Baran Orkestrası, Ferah ve Samsun Bilim ve Sanat Merkezi Çocuk Korosu, sanatçının birbirinden sevilen eserlerini müzikseverlere sundu.

Konserde ünlü parçalarından "Dönence", "Unutamadım", "Kol Düğmeleri", "Aynalı Kemer", "Ben Bilirim", "Gibi Gibi", "Halil İbrahim Sofrası", "Gülpembe", "Hal Hal", "Alla Beni Pulla Beni", "Dağlar Dağlar", "Sarı Çizmeli Mehmet Ağa", "Yine Yol Göründü Gurbete", "Domates Biber Patlıcan", "Arkadaşım Eşşek", "Can Bedenden Çıkmayınca" ve "Kara Sevda" seslendirildi.

Katılımcılar Büyük Bir Aile Oldu

Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, konser öncesi yaptığı açıklamada, Barış Manço'nun Türkiye'nin yetiştirdiği önemli sanatçılardan biri olduğunu vurgulayarak: "40 yaşındayım. Ben de dahil olmak üzere bir nesil onun şarkılarıyla büyüdü. Biz sabah kalktığımızda '7'den 77'ye', 'Adam Olacak Çocuk'u beklerdik. Bizim neslin çizgi filmler dışında izlediği tek isim Barış Manço'ydu. O bizim için çok büyük bir şanstı." ifadelerini kullandı.

Barış Manço'nun eşi Lale Manço Ahıskalı da, Manço'nun her zaman unutulmadığını ve bunun onun değerinin bir göstergesi olduğunu belirtti. "Burada birçok kez bir araya gelerek güzel etkinlikler yaptık. Şimdi anlıyorum ki bütün yıllar sizlersiz olmazmış. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum, ayağınıza sağlık." şeklinde konuştu.

Doğukan Manço'dan Duygusal Mesaj

Müziğin önde gelen ismi Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço, duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Burada bir konser ya da anmadan ziyade, bir aile buluşmasına gelmiş gibiyim. Barış Manço'nun ardında böyle bir aile bıraktığı için çok mutlu ve onurluyum. İyi ki varsınız." dedi.

Yoğun ilginin olduğu etkinlik, yaklaşık 1,5 saat sürdü ve katılımcılardan tam not aldı.

Usta sanatçı Barış Manço, vefatının 26. yıl dönümünde "Barış Manço'yu Sevgiyle Anıyoruz" programıyla Kadıköy'deki Caddebostan Kültür Merkezi'nde anıldı. Anma programına, Usta sanatçının eşi Lale Manço Ahıskalı (solda) ve Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço (sağda) katıldı.

Usta sanatçı Barış Manço, vefatının 26. yıl dönümünde "Barış Manço'yu Sevgiyle Anıyoruz" programıyla Kadıköy'deki Caddebostan Kültür Merkezi'nde anıldı. Anma programına, Usta sanatçının eşi Lale Manço Ahıskalı (solda) ve Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço (sağda) katıldı.