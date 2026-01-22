Bartın'da Aşevi Kuruluyor: Türk Kızılayı'nın 'Sofrada Senin de Tuzun Olsun' Kampanyası

Aşevi çalışmaları başladı

Türk Kızılayı tarafından ülke genelinde başlatılan 'Sofrada Senin de Tuzun Olsun' kampanyası çerçevesinde, Bartın'da bir aşevi hizmete girecek. Kampanyanın 81 ilde 81 aşevi hedefi doğrultusunda Bartın Şubesi de hazırlıklara başladı.

Türk Kızılayı Bartın Şubesi Başkanı Nihat Yalçın, aşevi için uygun mekan arayışının sürdüğünü ve gerekli şartlar sağlandığında her gün sıcak yemek dağıtımına başlanacağını bildirdi.

Yalçın, kampanyanın ülke genelindeki durumuyla ilgili olarak şu bilgileri verdi: ’Türk Kızılayı ’Sofrada Senin de Tuzun Olsun’ kampanyasının 81 ile 81 aşevi hedefi doğrultusunda sofralar kuruyoruz. Kendi yemeğini yapamayan yaşlı, hasta ve engelli vatandaşlarımızın her gün kapısını sıcak yemekle çalıyoruz. Şimdiye kadar 34 ilde bulunan 45 aşevinde hizmet veriyoruz’ dedi.

Başkan Yalçın, hayırseverlerin ve destek veren kurumların kampanyaya ilgisinin yoğun olduğunu, vatandaşların aşevinin ne zaman açılacağını sıkça sorduğunu belirtti. Yalçın bu konuda şunları söyledi: ’Uygun yer ve şartları oluşturduğumuz andan itibaren bu hizmeti Bartın halkı ile buluşturma arzusundayız. İyilik kervanında bizlere katkı destek vermek isteyen kişi, kurum ve kuruluşların da önerilerine açığız. Bartın halkına kampanyamıza gösterdiği ilgi, alaka ve teveccühü için müteşekkiriz’ diye konuştu.

Bartın'da açılacak aşevi, Kızılay'ın 81 il hedefinin bir parçası olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara günlük sıcak yemek sağlanması amacıyla hizmet verecek.

