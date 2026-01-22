Adıyaman'da 3 bin 94 Aileye 6 milyon 188 bin TL Sosyal Destek

Belediyeden yeni dönem yüklemesi

Adıyaman Belediyesi, sosyal destek alan 3 bin 94 ailenin Sosyal Destek Kartlarına toplam 6 milyon 188 bin TL yeni dönem ödemesini aktardı.

Göreve geldiği günden bu yana dar gelirli vatandaşların yaşam standartlarını iyileştirmeyi hedefleyen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, sosyal destek yardımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Son yapılan yüklemelerle birlikte, bugüne kadar vatandaşlara sağlanan toplam sosyal destek tutarı 18 milyon 258 bin TL'ye ulaştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Tutdere, halkın parasını halk için harcayan bir anlayışla hareket ettiklerini belirterek, "3 bin 94 hanemize ulaştırdığımız bu destekler, sadece birer ödeme değil, toplumsal dayanışmamızın bir göstergesidir. Adıyaman Belediyesi olarak hiçbir hemşerimizi yalnız bırakmayacak, imkânlarımızı halkımız için kullanmaya devam edeceğiz. Sosyal Destek Kartı uygulaması sayesinde vatandaşlar, kendilerine tanımlanan bakiyeleri ihtiyaçları doğrultusunda şeffaf bir şekilde kullanabiliyor. Bugüne kadar ödenen toplam 18 milyon 258 bin TL, şehirdeki yerel ticaretin hareketlenmesine de dolaylı olarak katkı sağlıyor. Adıyaman Belediyesi, sosyal yardım ağını genişleterek daha fazla aileye ulaşmayı ve kentteki dayanışma ruhunu güçlendirmeyi hedefliyor" dedi.

