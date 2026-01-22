Kahramanmaraş'ta Karla Mücadele: Başkan Görgel 'Tüm Ekiplerimizle Sahadayız'

Kahramanmaraş Büyükşehir Başkanı Fırat Görgel, 264 kamerayla şehir ve 11 ilçede yürütülen karla mücadele çalışmalarını ve ekiplerin sahadaki çalışmalarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 18:08
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 18:08
Kahramanmaraş'ta Karla Mücadele: Başkan Görgel 'Tüm Ekiplerimizle Sahadayız'

Kahramanmaraş'ta karla mücadele: Başkan Görgel 'Tüm ekiplerimizle sahadayız'

Büyükşehir, 264 kamerayla yol durumunu anlık takip ediyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, bugün öğle saatlerinden itibaren şehir genelinde etkili olan yoğun kar yağışına karşı ulaşımda aksama yaşanmaması ve vatandaşların günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi için kış şartlarıyla mücadelesini aralıksız sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi tüm birimleriyle sahada ve koordinasyon merkezlerinde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Başkan Fırat Görgel, yürütülen çalışmaları yerinde takip etmek amacıyla Trafik Yönetim Merkezi'ni ziyaret ederek şehir genelindeki son durumu anbean inceledi.

Merkezde bulunan 264 kameradan şehir merkezi ve 11 ilçedeki ana arterler, bulvarlar, kavşaklar, cadde ve sokaklardaki yol durumunu canlı olarak izleyen ekipler; kar küreme, tuzlama ve solüsyon uygulamalarını aralıksız sürdürüyor.

Ulaşım Dairesi Başkanı Gökhan Başpınar'dan detaylı bilgiler alan Başkan Görgel, yağışın yoğunlaştığı bölgeler ve trafik akışının yavaşladığı güzergahlar hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

'Vatandaşlarımızın güvenli ve kesintisiz ulaşımını sağlamak için ekiplerimiz gece gündüz demeden görev başında. Hem şehir merkezinde hem de ilçelerimizde herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına tüm imkanlarımızla sahadayız.'

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI FIRAT GÖRGEL, KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN TRAFİK YÖNETİM...

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI FIRAT GÖRGEL, KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN TRAFİK YÖNETİM MERKEZİ’Nİ ZİYARET ETTİ.

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, BUGÜN ÖĞLE SAATLERİNDEN İTİBAREN ŞEHİR GENELİNDE ETKİLİ OLAN...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ'da motosiklet, mobilet ve motorlu kuryelere 2 günlük trafik yasağı
2
Altınok: Erzurum Kongre Binası Aslına Uygun Modern Güçlendirmeyle Korunacak
3
Kore Şehidinin 75 Yıllık Mektuplarını Saklayan Şehit Kızı Yayladağı’nda Mezar İstiyor
4
Marmara Gölü Yeniden Canlanıyor: Manisa'ya Yılda 25 Milyon m³ Su
5
Kahramanmaraş’ta Yoğun Kar: 61 Yol Ulaşıma Kapandı
6
Kahramanmaraş'ta Karla Mücadele: Başkan Görgel 'Tüm Ekiplerimizle Sahadayız'
7
Kilis’te Kar Yağışı Etkili: Kent Beyaza Büründü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları