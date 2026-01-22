Kahramanmaraş'ta karla mücadele: Başkan Görgel 'Tüm ekiplerimizle sahadayız'

Büyükşehir, 264 kamerayla yol durumunu anlık takip ediyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, bugün öğle saatlerinden itibaren şehir genelinde etkili olan yoğun kar yağışına karşı ulaşımda aksama yaşanmaması ve vatandaşların günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi için kış şartlarıyla mücadelesini aralıksız sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi tüm birimleriyle sahada ve koordinasyon merkezlerinde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Başkan Fırat Görgel, yürütülen çalışmaları yerinde takip etmek amacıyla Trafik Yönetim Merkezi'ni ziyaret ederek şehir genelindeki son durumu anbean inceledi.

Merkezde bulunan 264 kameradan şehir merkezi ve 11 ilçedeki ana arterler, bulvarlar, kavşaklar, cadde ve sokaklardaki yol durumunu canlı olarak izleyen ekipler; kar küreme, tuzlama ve solüsyon uygulamalarını aralıksız sürdürüyor.

Ulaşım Dairesi Başkanı Gökhan Başpınar'dan detaylı bilgiler alan Başkan Görgel, yağışın yoğunlaştığı bölgeler ve trafik akışının yavaşladığı güzergahlar hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

'Vatandaşlarımızın güvenli ve kesintisiz ulaşımını sağlamak için ekiplerimiz gece gündüz demeden görev başında. Hem şehir merkezinde hem de ilçelerimizde herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına tüm imkanlarımızla sahadayız.'

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI FIRAT GÖRGEL, KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN TRAFİK YÖNETİM MERKEZİ’Nİ ZİYARET ETTİ.