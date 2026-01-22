Altınok: Erzurum Kongre Binası Aslına Uygun Modern Güçlendirmeyle Korunacak

Yayın Tarihi: 22.01.2026 18:01
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 18:12
Milli hafızanın simgesi geleceğe emin adımlarla taşınıyor

İçişleri eski Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Erzurum Kongre Binası ile ilgili kamuoyunda yer alan yıkım haberlerine yanıt verdi.

Altınok, son dönemde Millî Mücadele’nin simge yapıları arasında yer alan tarihi binanın statüsüyle ilgili çok sayıda haber çıktığını belirterek, yaptıkları görüşmeler ve alınan bilimsel raporlar sonucunda binada yıkım işlemi yapılmadan problemlerin giderilebileceğinin tespit edildiğini söyledi.

Altınok, Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy, bakan yardımcıları ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürümüz ile yürüttükleri görüşmelerin ardından, Kadim Şehrin en önemli tarihi miraslarından olan Erzurum Kongre Binası için aslına uygun, modern güçlendirme yöntemiyle kısa zamanda çalışmalara başlanacağını ve binanın yeniden halkın hizmetine sunulmasının hedeflendiğini açıkladı.

Kurul değerlendirmesinde uluslararası koruma ilkeleri, ICOMOS Tüzüğü ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu esas alındığını vurgulayan Altınok, yapılanların bilimsel ve hukuki çerçevede ilerlediğini belirtti.

Altınok, birlikte yol yürüdüğü AK Parti Erzurum Milletvekilleri, Erzurum İl Başkanımız ve Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte, Aziz Milletimizin ve Şehrimizin ortak hafızasında özel bir yere sahip Kongre Binası’nın gelecek nesillere tarihi ve milli duyguları taşıması için tüm çalışmaların yakından takipçisi ve destekçisi olacaklarını ifade etti.

Halkımıza en kısa sürede yeniden açmayı hedefliyoruz, diyerek sürecin şeffaf ve koruma ilkelerine uygun şekilde yürütüleceğini açıkladı.

