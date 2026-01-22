Kilis’te Kar Yağışı Etkili: Kent Beyaza Büründü

Kilis’te kar yağışı kenti beyaza büründü

Kentin farklı noktalarında kar keyfi ve trafikte tedbir

Kilis’te sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.

Kentin farklı noktalarında kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar dışarı çıkarak karın keyfini çıkardı. Çocuklar ve gençler sokaklarda kar topu oynayarak eğlendi.

Vatandaşlar, Kilis’te bu yıl üçüncü kez etkili olan kar yağışının sevindirici olduğunu belirterek, yağışın bereket getirdiğini ifade etti.

Öte yandan kar yağışıyla birlikte trafikte de tedbirler göze çarptı. Görüş mesafesinin yer yer azalması nedeniyle sürücülerin araç farlarını yakarak ilerlediği gözlendi.

