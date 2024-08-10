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Bartın'da Silahla Yaralanan Sahipsiz Köpeğe Şefkat Eli

Bartın'da vurulan sahipsiz köpek Ateş, ameliyat edildi ve sanatçı Hande Yener tarafından sahiplendi. Tedavisi devam ediyor.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 11:27
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 11:39
Bartın'da Silahla Yaralanan Sahipsiz Köpeğe Şefkat Eli

Bartın'daki Üzücü Olay

Bartın'da kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından silahla vurulduğu tespit edilen sahipsiz köpek, hayvanseverlerin desteğiyle tedavi altına alındı. 25 Temmuz'da gelen bir ihbar üzerine olay yerine giden Seda Kaya, yaralı köpeği Zonguldak'taki bir veteriner kliniğine götürdü.

Köpeğin Durumu ve Tedavi Süreci

Veteriner hekimler, köpeğin vücudunun çeşitli yerlerinde saçma izleri tespit etti. Ameliyat sonrasında sağ gözü sadece ışığı algılayabiliyor, diğer göz ise tamamen görme yeteneğini kaybetmiş durumda. Sağlık kontrolleri ve aşıları yapılan köpek, 'Ateş' adıyla anılıyor ve tedavisi hala devam ediyor.

Seda Kaya, köpeğin alkollü olduğu düşünülen şahıslar tarafından vurulduğunu belirtti. "Köpeğin gözlerine büyük hasar veren bu olayda sağlık durumu kötüleşti," diyen Kaya, ameliyatın başarılı geçtiğini vurguladı. "Ameliyat sonrası yaraları iyileşmeye başladı," ifadelerini kullandı.

Hayvanseverlerden Destek

Haberin yayılmasının ardından ünlü sanatçı Hande Yener, Ateş'in tedavi sürecine dahil oldu. Yener, köpeği sahiplenmek üzere özel bir araç göndereceğini belirtirken, Seda Kaya bu durumu sevinçle karşıladı. "Köpeğin emin ellere gideceğini düşündüğüm için mutluyum," şeklinde konuştu.

Veteriner Hekimlerin Çabası

Veteriner hekim Ömer Faruk Alkan, "Ateş'in sağlığına kavuşması için elimizden geleni yapıyoruz. Tedavi süreci devam ediyor,” diye ekledi. Akut bir durumda olan köpeğin tedavisi, yaklaşık iki ay sürecek boyutta devam edecek.

Bartın'da kimliği belirsiz kişiler tarafından silahla vurulan sahipsiz köpeğin tedavisi sürüyor....

Bartın'da kimliği belirsiz kişiler tarafından silahla vurulan sahipsiz köpeğin tedavisi sürüyor. Hayvansever Seda Kaya, bir ihbar üzerine Bartın'da 25 Temmuz'da silahla vurulan sahipsiz köpeği, Zonguldak kent merkezindeki bir veteriner kliniğine getirdi.

Bartın'da kimliği belirsiz kişiler tarafından silahla vurulan sahipsiz köpeğin tedavisi sürüyor....

Bartın'da kimliği belirsiz kişiler tarafından silahla vurulan sahipsiz köpeğin tedavisi sürüyor. Hayvansever Seda Kaya, bir ihbar üzerine Bartın'da 25 Temmuz'da silahla vurulan sahipsiz köpeği, Zonguldak kent merkezindeki bir veteriner kliniğine getirdi.

Bartın'da kimliği belirsiz kişiler tarafından silahla vurulan sahipsiz köpeğin tedavisi sürüyor....

Bartın'da kimliği belirsiz kişiler tarafından silahla vurulan sahipsiz köpeğin tedavisi sürüyor. Hayvansever Seda Kaya, bir ihbar üzerine Bartın'da 25 Temmuz'da silahla vurulan sahipsiz köpeği, Zonguldak kent merkezindeki bir veteriner kliniğine getirdi.

Bartın'da kimliği belirsiz kişiler tarafından silahla vurulan sahipsiz köpeğin tedavisi sürüyor....

Bartın'da kimliği belirsiz kişiler tarafından silahla vurulan sahipsiz köpeğin tedavisi sürüyor. Hayvansever Seda Kaya, bir ihbar üzerine Bartın'da 25 Temmuz'da silahla vurulan sahipsiz köpeği, Zonguldak kent merkezindeki bir veteriner kliniğine getirdi.

Bartın'da kimliği belirsiz kişiler tarafından silahla vurulan sahipsiz köpeğin tedavisi sürüyor....

Bartın'da kimliği belirsiz kişiler tarafından silahla vurulan sahipsiz köpeğin tedavisi sürüyor. Hayvansever Seda Kaya, bir ihbar üzerine Bartın'da 25 Temmuz'da silahla vurulan sahipsiz köpeği, Zonguldak kent merkezindeki bir veteriner kliniğine getirdi.

Bartın'da kimliği belirsiz kişiler tarafından silahla vurulan sahipsiz köpeğin tedavisi sürüyor....

Bartın'da kimliği belirsiz kişiler tarafından silahla vurulan sahipsiz köpeğin tedavisi sürüyor. Hayvansever Seda Kaya, bir ihbar üzerine Bartın'da 25 Temmuz'da silahla vurulan sahipsiz köpeği, Zonguldak kent merkezindeki bir veteriner kliniğine getirdi.

Bartın'da kimliği belirsiz kişiler tarafından silahla vurulan sahipsiz köpeğin tedavisi sürüyor....

Bartın'da kimliği belirsiz kişiler tarafından silahla vurulan sahipsiz köpeğin tedavisi sürüyor. Hayvansever Seda Kaya, bir ihbar üzerine Bartın'da 25 Temmuz'da silahla vurulan sahipsiz köpeği, Zonguldak kent merkezindeki bir veteriner kliniğine getirdi.

Bartın'da kimliği belirsiz kişiler tarafından silahla vurulan sahipsiz köpeğin tedavisi sürüyor....

Bartın'da kimliği belirsiz kişiler tarafından silahla vurulan sahipsiz köpeğin tedavisi sürüyor. Hayvansever Seda Kaya, bir ihbar üzerine Bartın'da 25 Temmuz'da silahla vurulan sahipsiz köpeği, Zonguldak kent merkezindeki bir veteriner kliniğine getirdi.

Bartın'da kimliği belirsiz kişiler tarafından silahla vurulan sahipsiz köpeğin tedavisi sürüyor....

Bartın'da kimliği belirsiz kişiler tarafından silahla vurulan sahipsiz köpeğin tedavisi sürüyor. Hayvansever Seda Kaya, bir ihbar üzerine Bartın'da 25 Temmuz'da silahla vurulan sahipsiz köpeği, Zonguldak kent merkezindeki bir veteriner kliniğine getirdi.

Bartın'da kimliği belirsiz kişiler tarafından silahla vurulan sahipsiz köpeğin tedavisi sürüyor....

Bartın'da kimliği belirsiz kişiler tarafından silahla vurulan sahipsiz köpeğin tedavisi sürüyor. Hayvansever Seda Kaya, bir ihbar üzerine Bartın'da 25 Temmuz'da silahla vurulan sahipsiz köpeği, Zonguldak kent merkezindeki bir veteriner kliniğine getirdi.

Bartın'da kimliği belirsiz kişiler tarafından silahla vurulan sahipsiz köpeğin tedavisi sürüyor....

Bartın'da kimliği belirsiz kişiler tarafından silahla vurulan sahipsiz köpeğin tedavisi sürüyor. Hayvansever Seda Kaya, bir ihbar üzerine Bartın'da 25 Temmuz'da silahla vurulan sahipsiz köpeği, Zonguldak kent merkezindeki bir veteriner kliniğine getirdi.

Bartın'da kimliği belirsiz kişiler tarafından silahla vurulan sahipsiz köpeğin tedavisi sürüyor....

Bartın'da kimliği belirsiz kişiler tarafından silahla vurulan sahipsiz köpeğin tedavisi sürüyor. Hayvansever Seda Kaya, bir ihbar üzerine Bartın'da 25 Temmuz'da silahla vurulan sahipsiz köpeği, Zonguldak kent merkezindeki bir veteriner kliniğine getirdi.

Bartın'da kimliği belirsiz kişiler tarafından silahla vurulan sahipsiz köpeğin tedavisi sürüyor....

Bartın'da kimliği belirsiz kişiler tarafından silahla vurulan sahipsiz köpeğin tedavisi sürüyor. Hayvansever Seda Kaya, bir ihbar üzerine Bartın'da 25 Temmuz'da silahla vurulan sahipsiz köpeği, Zonguldak kent merkezindeki bir veteriner kliniğine getirdi.

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