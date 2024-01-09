Kolay ve hızlı porsiyonluk Cheesecake nasıl yapılır?
Cheesecake yapmak için çok zamanınız yoksa, bu tarif tam size göre. Kolay ve hızlı bir şekilde hazırlayabileceğiniz bu cheesecake, lezzet garantili. Malzemeleri ve yapılışını öğrenmek için okumaya devam edin.
Lezzet Garantili Cheesecake Tarifi
Enfes bir cheesecake yapmak için çok zamanınız yoksa, bu tarif tam size göre. Hem kolay hem de hızlı bir şekilde hazırlayabileceğiniz bu cheesecake, damak tadınıza hitap edecek. Tarifi denemek isteyenler, lütfen beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın.
porsiyonluk cheesecake için malzemeler
12-15 kişilik
- Tabanı için;
- 1 paket burçak bisküvi
- 1 çay bardağı fındık
- 80 gr tereyağ
- Keki için;
- 300 gr labne
- 1 paket krema (kutu)
- 1 su bardağından biraz eksik şeker
- Vanilin
- 1 yemek kaşığı un
- 1 yemek kaşığı nişasta
- 2 küçük boy yumurta
- Üzerinin sosu için;
- 200 gr krema
- 200 gr çikolata
- Çilek
porsiyonluk cheesecake yapılışı
- Tabanı için, burçak bisküvilerini ve fındığı robotta un haline gelene kadar çekin. Erittiğiniz tereyağını ilave edip iyice karıştırın.
- Muffin kalıbına tek kat muffin kağıdı yerleştirin. Bisküvili harcı eşit şekilde paylaştırın. Bardak veya kaşık yardımıyla bastırarak düzleştirin.
- Keki için, labne peynirini ve şekeri bir kapta mikserle çırpın. Krema, un, nişasta ve vanilini ekleyip karıştırmaya devam edin. Yumurtaları teker teker ilave edip pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın.
- Bu karışımı muffin kağıtlarının üzerine dökün. Cheesecakekinizin çatlamaması için fırının alt kısmına ısıya dayanıklı bir kap içinde su koyun.
- 160 derece önceden ısıtılmış fırında, alt üst ayarda, yaklaşık 25-30 dakika pişirin. Cheesecakekinizin pişip pişmediğini sallayarak kontrol edin. Eğer ortası sabitse pişmiş demektir.
- Fırından çıkardığınız cheesecakekinizi ilk sıcaklığı çıkınca buzluğa koyun ve 1 saat soğutun. Eğer acele etmiyorsanız, buzdolabında da soğutabilirsiniz.
- Sosu için, kremayı bir tencerede kaynama noktasına getirin. Sütlü veya bitter tercih ettiğiniz çikolatayı ekleyip eriyene kadar karıştırın. Sosu soğumadan keklerin üzerine gezdirin. Eğer soğursa, katılaşır ve dökmek zorlaşır.
- Üzerini çileklerle süsleyerek servis edin. Afiyet olsun!