Kolay ve hızlı porsiyonluk Cheesecake nasıl yapılır?

Lezzet Garantili Cheesecake Tarifi

Enfes bir cheesecake yapmak için çok zamanınız yoksa, bu tarif tam size göre. Hem kolay hem de hızlı bir şekilde hazırlayabileceğiniz bu cheesecake, damak tadınıza hitap edecek. Tarifi denemek isteyenler, lütfen beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın.

porsiyonluk cheesecake için malzemeler

12-15 kişilik

Tabanı için;

1 paket burçak bisküvi

1 çay bardağı fındık

80 gr tereyağ

Keki için;

300 gr labne

1 paket krema (kutu)

1 su bardağından biraz eksik şeker

Vanilin

1 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı nişasta

2 küçük boy yumurta

Üzerinin sosu için;

200 gr krema

200 gr çikolata

Çilek

porsiyonluk cheesecake yapılışı