Bist 100
9.072,08 0%
DOLAR
30,76 0,18%
EURO
33,03 0,37%
ALTIN
1.969,34 0,09%

Başak burcu: 19-25 Şubat haftası hayatınızda neler olacak?

Bu hafta başaklar için çalışma, ilişki ve finans alanlarında fırsatlar var. Balık burcunun etkisiyle duygusal ve manevi yönlerinize önem verin. Cumartesi günü burcunuzda dolunay olacak. Kendinizi yenileyin, kararlar alın, ama her şeyi kontrol etmeye çalışmayın. Güzel bir hafta olsun.

Yayın Tarihi: 14.02.2024 17:03
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 17:03
Başak burcu: 19-25 Şubat haftası hayatınızda neler olacak?

Başak Burcu 19-25 Şubat Haftalık Yorumu

Duygu Demir: Sevgili başaklar ve yükselen başaklar, bu hafta gökyüzünde kova ve balık burçlarının etkisi altındasınız. Bu da sizin için çalışma hayatınızda, günlük rutininizde, iş arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde ve ortak projelerinizde hareketlilik, dinamizm ve fırsatlar anlamına geliyor. İşbirliği yaptığınız kişilerden destek görebilir, yeni iş bağlantıları kurabilir, bekarsanız iş ortamınızda flört etmeye başlayabilirsiniz. Sağlığınıza ve vücudunuza da bu dönemde daha fazla önem vermeniz gerekiyor. Kendinize iyi bakın.

Balık Enerjisi ve İlişkiler

Bu hafta pazartesi günü güneş, cuma günü de Merkür balık burcuna geçiyor. Bu da sizin için ilişkilerinizi daha fazla konuşacağınız, partnerinizle olan uyumunuzu, planlarınızı, beklentilerinizi gözden geçireceğiniz bir süreç başlatıyor. Bekar başaklar için de romantik ve duygusal bir dönem olacak. Ortaklıklar, işbirlikleri, paylaşımlar ön planda olacak. Bu hafta gökyüzünde kiron ve kuzey ay düğümü arasında kadersel bir kavuşum gerçekleşiyor. Bu da sizin için eşinizin veya ailenizin finansal durumuyla ilgili olumlu gelişmeler getirebilir. Miras, borç, vergi, kredi gibi konularda şanslı olabilir, uzun süredir beklediğiniz bir parayı alabilir, birikim yapabilirsiniz. Bu süreçte ruhsal anlamda da kendinizi iyi hissedebilir, iç huzurunuzu artırabilir, manevi değerlerinize yönelebilirsiniz.

Dolunay ve Kararlar

Cumartesi günü saat 15:30’da başak burcunda sizin burcunuzda bir dolunay meydana geliyor. Bu da sizin için hafta sonunu özellikle aktif geçireceğiniz anlamına geliyor. Dış görünüşünüzü değiştirmek, diyet yapmak, spor yapmak, hayatınızın yönünü belirlemek, verdiğiniz emeklerin karşılığını görmek gibi konularla ilgilenebilirsiniz. Bu süreçte her şeyi kontrol etmeye çalışmayın, bazı şeyleri akışına bırakın, partnerinizin durumuna göre hareket edin, ortak bir düzen ve plan oluşturun, bazı şeylerde esnek olun. Kendinize güvenin ama ipleri de tamamen bırakmayın. Sevgili başaklar, size güzel bir hafta diliyorum.

İLGİLİ HABERLER

3 milyondan fazla işsiz var ama günlük 2 bin TL'ye vasıfsız işçi bulamıyorlar! O sektörde işçiler karaborsada

3 milyondan fazla işsiz var ama günlük 2 bin TL'ye vasıfsız işçi bulamıyorlar! O sektörde işçiler karaborsada

Klasik mercimek çorbası tariflerini bir kenara bırakın! Lezzet dolu karamelize havuçlu mercimek çorbası

Klasik mercimek çorbası tariflerini bir kenara bırakın! Lezzet dolu karamelize havuçlu mercimek çorbası

Son dakika! Yüzde 122 zam ile maaşlar en düşük memur maaşına eşitlendi

Son dakika! Yüzde 122 zam ile maaşlar en düşük memur maaşına eşitlendi

Bunları yapmak cildi mahvediyor! Güzelliğine düşkün olanlar hemen bu hatadan dönsün

Bunları yapmak cildi mahvediyor! Güzelliğine düşkün olanlar hemen bu hatadan dönsün

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Pırasayı bugüne kadar hep yanlış pişirmişiz! Meğer bunu ekleyince lezzeti beşe katlanıyormuş
2
19-25 Şubat 2024 haftası Gökyüzünde neler oluyor? İşte 19-25 Şubat haftası, haftalık burç yorumları!
3
Sıfır Otomobil Almak İsteyenlere Müjde! Ford, Fiat, Renault, Hyundai ve Daha Fazlası 800 Bin TL Altında Satışta
4
Resimdeki farklı sandalyeyi bulmak için 6 saniyeniz var! Keskin nişancı gözüne sahip olanlar bulabiliyor
5
Lise Mezunu ve 55 KPSS Puanıyla Üniversitede İş İmkanı! Büro Personeli, Soför ve Tekniker Alımı Yapılıyor
6
Manken vücuduna sahip olan burçlar belli oldu! Vücutlarıyla her yerde dikkat çekiyorlar
7
15 Şubat 2024 Perşembe günlük burç yorumları: Burçlarınızın söylediklerine kulak verin!

150.000 TL bayram kredisi ile borçlar sıfırlanıyor! Faizler yerin dibine girdi çıkmıyor

Son dakika! Yüzde 122 zam ile maaşlar en düşük memur maaşına eşitlendi

Bunları yapmak cildi mahvediyor! Güzelliğine düşkün olanlar hemen bu hatadan dönsün

Fiyatıyla Egea'yı solda sıfır bırakan model! Sıfır otomobilde baş döndüren fırsat

İzmir'deki o üniversite yüksek maaşlı öğretim görevlileri alacak! İşte başvuru detay ve tarihleri

3 milyondan fazla işsiz var ama günlük 2 bin TL'ye vasıfsız işçi bulamıyorlar! O sektörde işçiler karaborsada

Klasik mercimek çorbası tariflerini bir kenara bırakın! Lezzet dolu karamelize havuçlu mercimek çorbası

Yüzü kırış kırış yapan büyük hata! Şişe şişe içiyoruz ama cildi jet hızıyla yaşlandırıyor

TFF Eryaman Stadyumu kararı: Kritik maç öncesi açıklandı

Akrep burcu: 19-25 Şubat haftası hayatınızda neler olacak?

İstanbul’da yarın için alarm verildi! AFAD telefonlara SMS atıyor! 39 ilçeyi birden vuracak

Galatasaray 6 ismi transfer etmeye hazırlanıyor: İşte o isimler