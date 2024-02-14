Başak burcu: 19-25 Şubat haftası hayatınızda neler olacak?

Başak Burcu 19-25 Şubat Haftalık Yorumu

Duygu Demir: Sevgili başaklar ve yükselen başaklar, bu hafta gökyüzünde kova ve balık burçlarının etkisi altındasınız. Bu da sizin için çalışma hayatınızda, günlük rutininizde, iş arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde ve ortak projelerinizde hareketlilik, dinamizm ve fırsatlar anlamına geliyor. İşbirliği yaptığınız kişilerden destek görebilir, yeni iş bağlantıları kurabilir, bekarsanız iş ortamınızda flört etmeye başlayabilirsiniz. Sağlığınıza ve vücudunuza da bu dönemde daha fazla önem vermeniz gerekiyor. Kendinize iyi bakın.

Balık Enerjisi ve İlişkiler

Bu hafta pazartesi günü güneş, cuma günü de Merkür balık burcuna geçiyor. Bu da sizin için ilişkilerinizi daha fazla konuşacağınız, partnerinizle olan uyumunuzu, planlarınızı, beklentilerinizi gözden geçireceğiniz bir süreç başlatıyor. Bekar başaklar için de romantik ve duygusal bir dönem olacak. Ortaklıklar, işbirlikleri, paylaşımlar ön planda olacak. Bu hafta gökyüzünde kiron ve kuzey ay düğümü arasında kadersel bir kavuşum gerçekleşiyor. Bu da sizin için eşinizin veya ailenizin finansal durumuyla ilgili olumlu gelişmeler getirebilir. Miras, borç, vergi, kredi gibi konularda şanslı olabilir, uzun süredir beklediğiniz bir parayı alabilir, birikim yapabilirsiniz. Bu süreçte ruhsal anlamda da kendinizi iyi hissedebilir, iç huzurunuzu artırabilir, manevi değerlerinize yönelebilirsiniz.

Dolunay ve Kararlar

Cumartesi günü saat 15:30’da başak burcunda sizin burcunuzda bir dolunay meydana geliyor. Bu da sizin için hafta sonunu özellikle aktif geçireceğiniz anlamına geliyor. Dış görünüşünüzü değiştirmek, diyet yapmak, spor yapmak, hayatınızın yönünü belirlemek, verdiğiniz emeklerin karşılığını görmek gibi konularla ilgilenebilirsiniz. Bu süreçte her şeyi kontrol etmeye çalışmayın, bazı şeyleri akışına bırakın, partnerinizin durumuna göre hareket edin, ortak bir düzen ve plan oluşturun, bazı şeylerde esnek olun. Kendinize güvenin ama ipleri de tamamen bırakmayın. Sevgili başaklar, size güzel bir hafta diliyorum.