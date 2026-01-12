Başakşehir'de Kartpostal Gibi Kar: Havadan Görüntüler

Başakşehir'de kar yağışı dronla görüntülendi; stadyum, evler ve yerleşimler beyaza büründü. İstanbul'da kar etkisini artırıyor.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 10:54
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 10:54
Başakşehir'de Kartpostal Gibi Kar: Havadan Görüntüler

Başakşehir'de Kartpostal Gibi Kar: Havadan Görüntüler

Stadyum ve yerleşimler beyaza büründü

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde etkili olan kar yağışı, havadan çekilen görüntülerle kaydedildi.

Görüntülerde Başakşehir stadyumu, çevredeki evler ve açık alanların karla kaplandığı kartpostal tadında sahneler yer aldı.

İstanbul’un bazı ilçelerinde kar yağışının etkisini artırarak devam etmesiyle birlikte, Başakşehir'deki görüntüler kentin kara teslim olduğu anları gözler önüne serdi.

Havadan görüntülenen bu sahneler, bölgedeki beyaz örtünün büyüleyici etkisini vurguluyor.

İSTANBUL'UN BAŞAKŞEHİR İLÇESİNDE KAR YAĞIŞI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ. KARTPOSTALIK GÖRÜNTÜDE STADYUM...

İSTANBUL'UN BAŞAKŞEHİR İLÇESİNDE KAR YAĞIŞI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ. KARTPOSTALIK GÖRÜNTÜDE STADYUM, EVLER VE YERLERİN KARLA KAPANDIĞI GÖRÜLDÜ.

İSTANBUL'UN BAŞAKŞEHİR İLÇESİNDE KAR YAĞIŞI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ. KARTPOSTALIK GÖRÜNTÜDE STADYUM...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Zonguldak-Ereğli D010 Yolunda Kar Ulaşımı Aksattı
2
Van'da Kırsal Mahallelerde Kartpostallık Kar Manzarası
3
Vali Çiftçi: Erzurum basını Anadolu’da çok güçlü bir yere sahip
4
Aydın DKMP’den Av Koruma Personeline 4915 Sayılı Kanun Eğitimi
5
Kavaklıdere Beyaza Büründü: Göktepe Dağı'nda Kartpostallık Kar
6
Batman'da 500 Köy ve Mezra Yolu Ulaşıma Açıldı
7
Samsun'da 2026 Toplantı, Gösteri ve Yürüyüş Alanları Belirlendi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları