Başakşehir'de Kartpostal Gibi Kar: Havadan Görüntüler
Stadyum ve yerleşimler beyaza büründü
İstanbul’un Başakşehir ilçesinde etkili olan kar yağışı, havadan çekilen görüntülerle kaydedildi.
Görüntülerde Başakşehir stadyumu, çevredeki evler ve açık alanların karla kaplandığı kartpostal tadında sahneler yer aldı.
İstanbul’un bazı ilçelerinde kar yağışının etkisini artırarak devam etmesiyle birlikte, Başakşehir'deki görüntüler kentin kara teslim olduğu anları gözler önüne serdi.
Havadan görüntülenen bu sahneler, bölgedeki beyaz örtünün büyüleyici etkisini vurguluyor.
İSTANBUL'UN BAŞAKŞEHİR İLÇESİNDE KAR YAĞIŞI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ. KARTPOSTALIK GÖRÜNTÜDE STADYUM, EVLER VE YERLERİN KARLA KAPANDIĞI GÖRÜLDÜ.