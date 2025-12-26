Başiskele'de Karla Mücadele Hazır: Ekipler 7/24 Görevde

Meteoroloji uyarısı sonrası önlemler tamamlandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bölge genelindeki uyarılarının ardından Başiskele Belediyesi ekipleri karla mücadele hazırlıklarını tamamladı. Ulaşımda aksama yaşanmaması için ekipler seferber oldu.

Kar küreme, tuzlama ve solüsyon araçlarının bakım ve kontrolleri yapıldı; araçlara kar bıçakları ve tuz serpme sistemleri takıldı. Yetkililer, söz konusu araçların yağışın başlamasıyla birlikte 7 gün 24 saat esasına göre hizmet vereceğini bildirdi.

Başiskele Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, ekiplerin öncelikli olarak ana arterler, bağlantı yolları, hastane ve okul çevrelerinde çalışma yürüteceği kaydedildi.

