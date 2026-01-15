Başkale'de Miraç Kandili Camilerde Dualarla İdrak Edildi

Van'ın Başkale ilçesinde Miraç Kandili, Merkez Yeni Camii'nde Kur’an tilaveti, mevlid, ilahiler ve dualarla idrak edildi.

Yayın Tarihi: 15.01.2026 20:08
Güncelleme Tarihi: 15.01.2026 20:28
Başkale'de Miraç Kandili Camilerde Dualarla İdrak Edildi

Başkale'de Miraç Kandili Camilerde Dualarla İdrak Edildi

Merkez Yeni Camii'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi

Van’ın Başkale ilçesinde Miraç Kandili dualarla ve yoğun katılımla idrak edildi. Camiler dolup taşarken, vatandaşlar gönül huzuruyla ibadet etti.

Recep ayının 27. gecesi anısına düzenlenen program, Başkale'deki Merkez Yeni Camii'nde gerçekleştirildi. Gece boyunca okunan ilahiler ve dualar cemaat tarafından ilgiyle takip edildi.

Programda Kur’an-ı Kerim tilaveti, mevlid, ilahiler ve dualar yer aldı; katılımcılar ellerini semaya açarak bol bol dua etti.

Başkale İlçe Müftüsü İbrahim Demir, Miraç gecesinin önemi hakkında konuşma yaparak gönüllerdeki birlik ve beraberliğe vurgu yaptı.

Vatandaşların camilere akın ettiği gece, manevi atmosfer içinde tamamlandı ve cemaat dualarla kandili idrak etti.

VAN'IN BAŞKALE İLÇESİNDE MİRAÇ KANDİLİ DUALARLA İDRAK EDİLDİ.

VAN'IN BAŞKALE İLÇESİNDE MİRAÇ KANDİLİ DUALARLA İDRAK EDİLDİ.

VAN'IN BAŞKALE İLÇESİNDE MİRAÇ KANDİLİ DUALARLA İDRAK EDİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Devrek’te Miraç Kandili Coşkuyla İdrak Edildi
2
Adıyaman'da 7 Mahallede Eş Zamanlı Asfalt ve Yol Onarımı
3
Edirne'de Miraç Kandili Camilerde Dualarla İdrak Edildi
4
Şanlıurfa'da Eksi Derecelerde Sokakta Kalan Aileye Vali Hasan Şıldak'tan Müdahale
5
Miraç Kandili Hakkari'de Ulu Camii ve Köylerde Coşkuyla İdrak Edildi
6
Şanlıurfa'da Miraç Kandili: Balıklıgöl'de Dualar ve Mevlid
7
Kilis'te Miraç Kandili'nde Camiler Doldu: Hacı Faruk Kayabaş Camii'nde Yoğunluk

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları