Başkale'de Miraç Kandili Camilerde Dualarla İdrak Edildi
Merkez Yeni Camii'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi
Van’ın Başkale ilçesinde Miraç Kandili dualarla ve yoğun katılımla idrak edildi. Camiler dolup taşarken, vatandaşlar gönül huzuruyla ibadet etti.
Recep ayının 27. gecesi anısına düzenlenen program, Başkale'deki Merkez Yeni Camii'nde gerçekleştirildi. Gece boyunca okunan ilahiler ve dualar cemaat tarafından ilgiyle takip edildi.
Programda Kur’an-ı Kerim tilaveti, mevlid, ilahiler ve dualar yer aldı; katılımcılar ellerini semaya açarak bol bol dua etti.
Başkale İlçe Müftüsü İbrahim Demir, Miraç gecesinin önemi hakkında konuşma yaparak gönüllerdeki birlik ve beraberliğe vurgu yaptı.
Vatandaşların camilere akın ettiği gece, manevi atmosfer içinde tamamlandı ve cemaat dualarla kandili idrak etti.
