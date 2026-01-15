Muş’ta Miraç Kandili Camilerde Dualarla İdrak Edildi

İmam Şafi Camii öncülüğünde kent geneli programlar

Muş’ta vatandaşlar, Miraç Kandili dolayısıyla camileri doldurarak dua ve ibadetlerle mübarek geceyi ihya etti.

Başta İmam Şafi Camii olmak üzere kent genelindeki camilerde düzenlenen programlarda cemaat, Miraç’ın anlam ve önemi üzerine verilen vaazları dinledi. İstasyon Caddesi üzerindeki İmam Şafi Camii’ndeki programa çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı, ilahiler okundu ve eller semaya açılarak dualar edildi. Gece boyunca hakim olan manevi atmosferde vatandaşlar hep birlikte ibadet etti.

Miraç Kandili programı, yapılan duaların ardından sona erdi; vatandaşlar mübarek gecenin huzur ve bereketini paylaşmanın mutluluğunu yaşadı.

