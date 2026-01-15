Bolu'da Miraç Kandili'nde Camiler Doldu, Dualar Edildi

Kent genelinde düzenlenen programların ana adresi Yıldırım Beyazıt Camii oldu

Miraç Kandili dolayısıyla Bolu genelinde camilere akın eden vatandaşlar, ellerini semaya açarak dualar etti ve kandili idrak etti. Akşam saatlerinden itibaren camilerde yoğun bir katılım gözlendi.

Ana programın gerçekleştirildiği Yıldırım Beyazıt Camii'ni akşam saatlerinden itibaren dolduran vatandaşlar, manevi bir atmosferde ibadetlerini yerine getirdi.

Programa Bolu Valisi Abdulaziz Aydın ve İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş de katıldı. Yatsı namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlit okundu.

İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, geceye ilişkin yaptığı konuşmada kandilin anlam ve önemine değinerek vatandaşlara vaaz verdi. Katılımcılar, dualar ve sohbetlerin ardından dağıldı.

