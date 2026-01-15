Elazığ’da Miraç Kandili Dualarla İdrak Edildi

Miraç Kandili, Elazığ'da İzzetpaşa Camii'nde okunan Kur'an-ı Kerim, ilahiler ve Mevlid-i Şerif ile dualarla idrak edildi; Vakıflar Bölge Müdürlüğü sahlep ikram etti.

Yayın Tarihi: 15.01.2026 21:00
Güncelleme Tarihi: 15.01.2026 21:01
İzzetpaşa Camii’nde yoğun katılım

Miraç Kandili, Hazreti Muhammed’in Allah’ın huzuruna teşrif ettiği gece olarak, Elazığ’da dualarla ve manevi bir atmosferde idrak edildi.

İzzetpaşa Camii’nde düzenlenen kandil programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Okunan Kur’an-ı Kerim ve ilahilerin ardından Mevlid-i Şerif okundu.

Camilerdeki programların tamamlanmasının ardından Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından katılımcılara sahlep ikramı yapıldı.

