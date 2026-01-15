Elazığ’da Miraç Kandili Dualarla İdrak Edildi

İzzetpaşa Camii’nde yoğun katılım

Miraç Kandili, Hazreti Muhammed’in Allah’ın huzuruna teşrif ettiği gece olarak, Elazığ’da dualarla ve manevi bir atmosferde idrak edildi.

İzzetpaşa Camii’nde düzenlenen kandil programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Okunan Kur’an-ı Kerim ve ilahilerin ardından Mevlid-i Şerif okundu.

Camilerdeki programların tamamlanmasının ardından Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından katılımcılara sahlep ikramı yapıldı.

