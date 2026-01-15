Kilis'te Miraç Kandili'nde Camiler Doldu: Hacı Faruk Kayabaş Camii'nde Yoğunluk

Kilis'te Miraç Kandili'nde vatandaşlar camilere akın etti; Hacı Faruk Kayabaş Camii'nde Kur'an tilaveti, ilahiler ve dualar yapıldı.

Yayın Tarihi: 15.01.2026 21:14
Güncelleme Tarihi: 15.01.2026 21:33
Kilis'te Miraç Kandili'nde Camiler Doldu: Hacı Faruk Kayabaş Camii'nde Yoğunluk

Kilis'te Miraç Kandili'nde Camiler Doldu Taştı

Kilis'te Miraç Kandili dolayısıyla kent genelindeki camiler dolup taştı. Mübarek geceyi ibadetle geçirmek isteyen vatandaşlar camilere akın etti.

Hacı Faruk Kayabaş Camii'nde yoğun katılım

Özellikle Hacı Faruk Kayabaş Camiinde yoğunluk yaşandı. Program kapsamında din görevlileri tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi; ardından ilahiler okundu.

Kandilin manevi atmosferinde cemaat ellerini semaya açarak dua etti ve gecenin huzurunu birlikte yaşadı.

Cami çıkışında ikram ve birliktelik

Programın ardından cami çıkışında vatandaşlar kandil dolayısıyla ikramlarda bulundu. Miraç Kandili'nin manevi ikliminde bir araya gelen vatandaşlar geceyi birlik ve beraberlik içinde idrak etti.

KİLİS’TE MİRAÇ KANDİLİ’NDE CAMİLER DOLDU TAŞTI

KİLİS’TE MİRAÇ KANDİLİ’NDE CAMİLER DOLDU TAŞTI

KİLİS’TE MİRAÇ KANDİLİ’NDE CAMİLER DOLDU TAŞTI

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Devrek’te Miraç Kandili Coşkuyla İdrak Edildi
2
Adıyaman'da 7 Mahallede Eş Zamanlı Asfalt ve Yol Onarımı
3
Edirne'de Miraç Kandili Camilerde Dualarla İdrak Edildi
4
Şanlıurfa'da Eksi Derecelerde Sokakta Kalan Aileye Vali Hasan Şıldak'tan Müdahale
5
Miraç Kandili Hakkari'de Ulu Camii ve Köylerde Coşkuyla İdrak Edildi
6
Şanlıurfa'da Miraç Kandili: Balıklıgöl'de Dualar ve Mevlid
7
Kilis'te Miraç Kandili'nde Camiler Doldu: Hacı Faruk Kayabaş Camii'nde Yoğunluk

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları