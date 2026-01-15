Kilis'te Miraç Kandili'nde Camiler Doldu: Hacı Faruk Kayabaş Camii'nde Yoğunluk

Kilis'te Miraç Kandili'nde Camiler Doldu Taştı
Kilis'te Miraç Kandili dolayısıyla kent genelindeki camiler dolup taştı. Mübarek geceyi ibadetle geçirmek isteyen vatandaşlar camilere akın etti.
Hacı Faruk Kayabaş Camii'nde yoğun katılım
Özellikle Hacı Faruk Kayabaş Camiinde yoğunluk yaşandı. Program kapsamında din görevlileri tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi; ardından ilahiler okundu.
Kandilin manevi atmosferinde cemaat ellerini semaya açarak dua etti ve gecenin huzurunu birlikte yaşadı.
Cami çıkışında ikram ve birliktelik
Programın ardından cami çıkışında vatandaşlar kandil dolayısıyla ikramlarda bulundu. Miraç Kandili'nin manevi ikliminde bir araya gelen vatandaşlar geceyi birlik ve beraberlik içinde idrak etti.
