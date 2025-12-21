Başkan Akın: "Gençlerin Her Talebi Bizim Önceliğimiz" — TECH10 Buluşması

Başkan Akın TECH10'da öğrenci temsilcileriyle buluştu

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Teknoloji Eğitim Merkezi (TECH10)'nda Balıkesir Üniversitesi öğrenci topluluklarının başkanlarıyla bir araya geldi. Toplantıda gençlerin kent yaşamına dair görüşleri, hayalleri ve önerileri dinlendi; taleplerin öncelikli olarak değerlendirileceği vurgulandı.

Genç talepleri öncelik

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün geleceği emanet ettiği gençlerle gerçekleşen buluşmada Başkan Akın, ulaşım, sosyal etkinlikler, barınma ve sportif faaliyetler dahil olmak üzere her alandaki talepleri tek tek karşılayacaklarına dair söz verdi. Akın toplantıda, "Gençlerimizin her talebi bizim önceliğimiz" ifadesini kullandı.

Sosyal etkinliklerde artış ve kitap fuarı

Başkan Akın, sosyal etkinlik sayısını artırdıklarını ve kentte ilk kez düzenledikleri kitap fuarını neredeyse 155 bin kişinin ziyaret ettiğini belirtti. Akın, gençlerin fuara gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduğunu, ayrıca tiyatro, konser ve sergi gibi etkinliklerin sayısını ve çeşitliliğini artırdıklarını ifade etti.

Gençlerle diyalog ve katılımcılar

Toplantıya Başkan Ahmet Akın ile eşi Arbil Akın'ın yanı sıra Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, daire başkanları ve şube müdürleri katıldı. Gençlerin talepleri ilgili dairelerce not alındı ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıldı. Üniversite temsilcileri, Büyükşehir Belediyesinin taleplere hızlı yanıt verdiğini ve Başkan Akın'ın gençlerle yakın ilişkisini takdir ettiklerini belirtti.

Başkan Akın'ın mesajı

Gençlerle buluşmanın önemine değinen Akın, "Gençlerle bir araya gelmek, onların fikirlerini doğrudan dinlemek bizim için çok kıymetli" dedi. Ayrıca halka tepeden bakmayan bir siyaset anlayışını benimsediğini vurgulayan Akın, "Biz milletin hizmetkarıyız. Benim hemşehrilerimden bir farkım yok" sözleriyle gençlere seslendi ve onların ileride topluma yön verecek liderler olacağını söyledi.

Kent Konseyi: Çalıştay hedefi

Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden ise gençlerle buluşma sayısını artıracaklarını belirtti. Özden, toplantıların topluluk başkanlarıyla başladığını, sonraki süreçte topluluk üyeleriyle de bir araya geleceklerini ve üniversiteyle görüşerek bir çalıştay düzenlemeyi hedeflediklerini açıkladı.

BAŞKAN AKIN: "GENÇLERİMİZİN HER TALEBİ BİZİM ÖNCELİĞİMİZ"