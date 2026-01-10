Başkan Yılmaz’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, kamuoyunun doğru, tarafsız ve hızlı bir şekilde bilgilendirilmesi için fedakârca görev yapan basın emekçilerinin gününü kutladı.

Basının demokratik toplumdaki önemi

Basının, demokratik toplumların vazgeçilmez unsurlarından biri olduğuna dikkat çeken Başkan Yılmaz, gazetecilerin büyük bir sorumluluk bilinciyle, zor şartlar altında görevlerini yerine getirdiğini vurguladı.

"Basın mensuplarımız toplumun gözü, kulağı ve sesi olarak önemli bir kamu görevini icra etmektedir. Halkın doğru bilgiye ulaşması adına gece gündüz demeden, çoğu zaman zor şartlar altında görev yapan gazetecilerimiz, demokrasimizin güçlenmesinde hayati bir role sahiptir. Basın demokrasinin temel taşlarından biri, halkın haber alma hakkının en güçlü teminatıdır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, toplumsal bilinç ve ortak hafızanın oluşması noktasında gazetecilerimiz çok önemli bir görev üstlenmektedir. Büyük bir özveri ve sorumluluk bilinciyle, çoğu zaman zor şartlar altında görev yapan basın emekçilerimiz; yaşanan olayları yerinde takip ederek, toplumun gözü, kulağı ve sesi olmaktadır"

"Yerel basın mensupları kent yaşamına katkı sunuyor"

Yerel basının, şehirlerin gelişiminde ve toplumsal sorunların görünür kılınmasında önemli bir köprü vazifesi gördüğünü ifade eden Yılmaz, özellikle yerel basın çalışanlarının kent yaşamına katkı sunduğunu belirtti.

"Şehrimizin sorunlarını, taleplerini ve güzelliklerini kamuoyuna taşıyan yerel basınımız, aynı zamanda vatandaşlarımız ile yöneticiler arasında güçlü bir iletişim köprüsü kurmaktadır"

Basın özgürlüğü ve belediyenin yaklaşımı

Basın özgürlüğünün demokrasinin temel taşlarından biri olduğunu kaydeden Yılmaz, doğru ve etik gazetecilik anlayışının önemine dikkat çekti. Şehitkamil Belediyesi olarak basınla her zaman açık, şeffaf ve yapıcı bir iletişim içinde olduklarını vurguladı.

Yılmaz, kentte hayata geçirilen hizmet ve projelerin vatandaşlara doğru bir şekilde aktarılmasında basın mensuplarının katkısının büyük olduğunu ifade etti.

"Başta Gaziantep’te görev yapan basın mensupları olmak üzere, ülkemizin dört bir yanında özveriyle çalışan tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum"

