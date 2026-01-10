BASKİ, Balıkesir hayrat çeşmelerine hayat veriyor

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ), şehir genelindeki altyapı ve yatırım çalışmalarının yanı sıra halk sağlığını önceliklendiren çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın talimatları doğrultusunda kentin tarihi ve kültürel mirasının önemli bir parçası olan hayrat çeşmelerinde bakım, onarım ve temizlik çalışmaları başlatıldı.

BASKİ ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda; zamanla yıpranan, kayıp-kaçak oluşturarak deformasyona uğrayan ve hijyen açısından risk oluşturan hayrat çeşmelerinin hatları ve muslukları yenileniyor, genel temizlikleri yapılıyor ve gerekli bakım-onarım işlemleri titizlikle gerçekleştiriliyor. Yapılan müdahalelerle hayrat çeşmeleri daha sağlıklı bir sisteme kavuşuyor.

BASKİ, vatandaşların sağlıklı ve temiz suya erişimini sağlamak amacıyla hayratlarda düzenli bakım, temizlik ve su kalitesi kontrolleri yapıldığını vurguladı. Suyun artık her damlasının önemli olduğu bu günlerde, hayrat çeşmelerinin amaç dışı kullanılmaması gerektiğine dikkat çekildi; özellikle halı ve araç yıkamanın su israfına yol açtığı ve açık bırakılan çeşmelerin duyarlı vatandaşlar tarafından kapatılması gerektiği belirtildi.

BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk'ün değerlendirmesi

"Hayrat çeşmeleri yalnızca bir su kaynağı değil; aynı zamanda Balıkesir’in tarihini, dayanışma ve yardımlaşma kültürünü yansıtan önemli değerlerdir. Bu mirası korurken, suyun bilinçli ve tasarruflu kullanılmasını da önemsiyoruz. Vatandaşlarımızdan hayrat çeşmelerini amacına uygun kullanmalarını rica ediyoruz."

BASKİ tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında su kalitesi kontrolleri düzenli olarak devam edecek. Bu sayede hem Balıkesir’in kültürel mirasına sahip çıkılıyor hem de vatandaşların sağlıklı, temiz ve güvenli suya erişimi güvence altına alınıyor.

BASKİ’ DEN HAYRAT ÇEŞMELERİNE KAPSAMLI BAKIM VE TEMİZLİK ÇALIŞMASI