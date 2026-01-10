BASKİ, Balıkesir hayrat çeşmelerine hayat veriyor

BASKİ, Balıkesir'de hayrat çeşmelerinde bakım, temizlik ve su kalitesi kontrolleri başlattı; vatandaşlara tasarruf çağrısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 14:50
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 14:50
BASKİ, Balıkesir hayrat çeşmelerine hayat veriyor

BASKİ, Balıkesir hayrat çeşmelerine hayat veriyor

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ), şehir genelindeki altyapı ve yatırım çalışmalarının yanı sıra halk sağlığını önceliklendiren çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın talimatları doğrultusunda kentin tarihi ve kültürel mirasının önemli bir parçası olan hayrat çeşmelerinde bakım, onarım ve temizlik çalışmaları başlatıldı.

BASKİ ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda; zamanla yıpranan, kayıp-kaçak oluşturarak deformasyona uğrayan ve hijyen açısından risk oluşturan hayrat çeşmelerinin hatları ve muslukları yenileniyor, genel temizlikleri yapılıyor ve gerekli bakım-onarım işlemleri titizlikle gerçekleştiriliyor. Yapılan müdahalelerle hayrat çeşmeleri daha sağlıklı bir sisteme kavuşuyor.

BASKİ, vatandaşların sağlıklı ve temiz suya erişimini sağlamak amacıyla hayratlarda düzenli bakım, temizlik ve su kalitesi kontrolleri yapıldığını vurguladı. Suyun artık her damlasının önemli olduğu bu günlerde, hayrat çeşmelerinin amaç dışı kullanılmaması gerektiğine dikkat çekildi; özellikle halı ve araç yıkamanın su israfına yol açtığı ve açık bırakılan çeşmelerin duyarlı vatandaşlar tarafından kapatılması gerektiği belirtildi.

BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk'ün değerlendirmesi

"Hayrat çeşmeleri yalnızca bir su kaynağı değil; aynı zamanda Balıkesir’in tarihini, dayanışma ve yardımlaşma kültürünü yansıtan önemli değerlerdir. Bu mirası korurken, suyun bilinçli ve tasarruflu kullanılmasını da önemsiyoruz. Vatandaşlarımızdan hayrat çeşmelerini amacına uygun kullanmalarını rica ediyoruz."

BASKİ tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında su kalitesi kontrolleri düzenli olarak devam edecek. Bu sayede hem Balıkesir’in kültürel mirasına sahip çıkılıyor hem de vatandaşların sağlıklı, temiz ve güvenli suya erişimi güvence altına alınıyor.

BASKİ’ DEN HAYRAT ÇEŞMELERİNE KAPSAMLI BAKIM VE TEMİZLİK ÇALIŞMASI

BASKİ’ DEN HAYRAT ÇEŞMELERİNE KAPSAMLI BAKIM VE TEMİZLİK ÇALIŞMASI

BASKİ’ DEN HAYRAT ÇEŞMELERİNE KAPSAMLI BAKIM VE TEMİZLİK ÇALIŞMASI

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Şiddetli Lodos Hayatı Felç Etti: Trafik Lambasına Tutundular
2
Samsun Batı Çevre Yolu'nun Temeli Atıldı: 16,3 km, 6 Şerit
3
Bingöl'de 2 bin 59 TOKİ sosyal konutunun kurası çekildi
4
Kahramanmaraş'ta Karla Mücadele Sürüyor: İlçe ve Kırsalda 7/24 Çalışma
5
Samsun'da İstiklal Meydanı ve Kurtuluş Yolu Düzenlemesi Sona Yaklaşıyor
6
Şırnak’ta Sosyal Kart başlıyor — Belediye ihtiyaç sahibi ailelere destek
7
Batman'da kırsalda kar 1 metreyi aştı: Köy ve mezra yolları kapandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları