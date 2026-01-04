Batman'da Son 20 Yılın En Sert Kışı: Köy Yolları Kapandı, Çatılar Çöktü

Batman'da Son 20 Yılın En Sert Kışı Etkisini Sürdürüyor

Meteoroloji verilerine göre Batman'da son 20 yılın en yoğun kar yağışının yaşandığı kış mevsimi etkisini sürdürüyor.

Kar Kalınlığı ve Hasarlar

Kent merkezine yakın ilçelerde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşırken, Kozluk ve Sason ilçelerinin kırsal kesimlerinde kar kalınlığının yer yer bir metreyi aştığı belirtildi. Yoğun kar yağışı bazı bölgelerde çatılarda biriken karların çökme riskine yol açtı, hatta bazı çatıların çöktüğü bildirildi.

Ulaşıma Müdahale ve Çalışmalar

Kar yağışıyla birlikte yüzlerce köy ve mezra yolu ulaşıma kapanırken, İl Özel İdaresi ekipleri kapanan yolların açılması için aralıksız çalışıyor. Batman Valiliği tarafından yapılan açıklamada, son dört gün içerisinde toplam 4 bin 800 kilometrelik yol ağının kardan temizlenerek yeniden ulaşıma açıldığı ifade edildi.

Karla kaplı köy ve mezra yollarında çalışmaların devam ettiği, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ekiplerin sahada yoğun mesai harcadığı vurgulandı.

Vatandaşlara Uyarı

Yetkililer, özellikle buzlanmanın oluştuğu kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı ve zorunlu olmadıkça kış lastiği olmayan araçlarla trafiğe çıkılmaması konusunda uyarılarda bulundu.

BATMAN’DA SON 20 YILIN EN SERT KIŞI YAŞANIYOR