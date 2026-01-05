Gazze’de Yıkılan Kliniğini Onaran Diş Hekimi Abdelsalam Kaheel Hasta Kabulüne Başladı

Gazze’de Yıkılan Kliniğini Onaran Diş Hekimi Yeniden Hizmette

Onarılan kliniğinde hasta kabulüne başlayan Abdelsalam Kaheel’in mesajı: Gazze’ye yardım

Diş Hekimi Abdelsalam Kaheel, İsrail’in Gazze saldırıları sırasında ağır hasar gören klinğini ateşkesin ardından onarıp yeniden hasta kabulüne başladı. Kliniği, Gazze Şehri’nin batısında yer alan Al-Shati Mülteci Kampının kuzeyinde bulunuyor.

İsrail’in 7 Ekim 2023’te Gazze’ye yönelik yoğun saldırıları sonucu bölge halkı sadece yakınlarını değil, evlerini ve iş yerlerini de kaybetti. Gazze’deki konutların yaklaşık %92’si tamamen veya kısmen yıkıldı; bu da birçok kişiyi geçici çadırlara veya yıkılma riski taşıyan hasarlı evlere mahkûm etti.

Kaheel, ateşkesin ardından kliniğine döndüğünde durumu şöyle özetledi: "Ateşkesin başlangıcında kliniğime döndüğümde saldırıların yol açtığı büyük yıkımı gördüm". Binada duvarlar, ekipmanlar yoktu; geride enkaz ve anılar kalmıştı.

Ailesinin ve arkadaşlarının çadır kurmasını söylemesine rağmen vazgeçmediğini belirten Kaheel, "Kliniğimi yeniden açmakta ısrar ettim. Geri dönüş yolu hiç de kolay olmadı. Şartlar çok kötüydü ve şehrin her köşesinde acı çekenler vardı. Yine de tereddüt etmedim. Halkımı terk edemeyeceğim. Doktorlar olarak acıyı dindirmek bizim görevimiz" dedi.

Kaheel, kliniğin önemi hakkında şu değerlendirmeyi paylaştı: "Savaştan önce hastalar için bir sığınak görevi gören klinik, şimdi direnişin sembolü haline geldi. Hastalar sürekli geri dönüp dönmeyeceğimi soruyorlardı ve bu beni kliniğimi onarmaya ve baştan başlamaya teşvik etti. Burası çalışmaya uygun değildi, ama elimden gelen her şeyi yaptım. Binanın güvenliğini sağlamak için mühendislerle görüştüm ve onlar da yapının sağlam olduğunu doğruladılar".

Minimum ekipmanla hizmet veren Kaheel, tıbbi malzeme kıtlığına rağmen hastalarını tedavi etmeye devam ediyor: "Bugün karşılaştığım en büyük zorluklardan biri, hastaları tedavi etmek için gerekli olan temel araç ve malzemelerin eksikliği. Ama devam etmeye çalışıyorum, çünkü insanlar bize ihtiyaç duyuyor".

Kaheel son olarak uluslararası topluma çağrı yaptı: "Dünyaya ve uluslararası kuruluşlara mesajım şu; Gazze halkını kurtarın. Bu halk büyük acılar çekiyor ve savaş her şeyi yok etti".

Abdelsalam Kaheel ve benzeri sağlık çalışanlarının çabaları, bölgedeki kısıtlı imkanlara rağmen Gazze’de sağlık hizmetlerinin yeniden canlanmasına katkı sağlıyor.

İsrail’in Gazze saldırıları sırasında büyük hasar gören diş kliniğini ateşkesin ardından onaran Diş Hekimi Abdelsalam Kaheel, hasta kabul etmeye başladı.