Tavşanlılı 3 Esnaf Karayoluyla Umre'ye: Motosiklet Planı Otomobile Döndü

Kütahya'dan Mekke ve Medine'ye kara yolculuğu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yaşayan İsmail Toker, Ahmet Gümüş ve Halit Kartal isimli üç esnaf, kutsal topraklara farklı bir deneyimle gitmek için yola çıktı. Sabah namazını kıldıktan sonra sevdikleriyle vedalaşan grup, karayolu üzerinden Mekke ve Medine'ye doğru harekete geçti.

Yolculuk öncesi heyecanını paylaşan İsmail Toker, hedeflerinin Kabe’ye yüz sürmek olduğunu belirterek, "Bu sene hedefimiz Mekke ve Medine şehirlerine ulaşmak ve Allah’ın evi Kabe’ye varmak, yüz sürmek. Allah’ım herkese nasip etsin. Biz de atalarımızın at ve deve ile gittikleri gibi karayolundan gitmek istedik" dedi.

Ekibin bir diğer üyesi Ahmet Gümüş ise planlarının değiştiğini anlattı: "Üç arkadaş aslında motosikletler ile gidecektik ancak Suriye’de savaş vardı ve ertelemiştik. Şimdi ise gidelim dediğimizde kış soğuğu başladı. O nedenle motosiklet yerine otomobil ile üç arkadaş yola çıkıyoruz".

Halit Kartal, yolculuğu dijital platformlarda paylaşacaklarını belirterek, "Üç arkadaş Umre için yola çıktık. Bu süreçte kısa videolar hazırlıyoruz. Bizim gibi karayoluyla gitmek ve yola çıkmak isteyenler için deneyimlerimizi paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

Tavşanlılı yolcuların, gümrük kapılarından geçerek birkaç gün sürecek yolculuğun ardından kutsal topraklara ulaşması bekleniyor.

TAVŞANLI'DAN 3 MOTOSİKLET TUTKUNU ESNAF KARAYOLU İLE UMRE 'YE GİDİYOR