DOLAR
43,04 -0,04%
EURO
50,34 0,22%
ALTIN
6.119,12 -2,24%
BITCOIN
3.983.013,71 -1,36%

Tavşanlılı 3 Esnaf Karayoluyla Umre'ye: Motosiklet Planı Otomobile Döndü

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden İsmail Toker, Ahmet Gümüş ve Halit Kartal, sabah namazı sonrası vedalaşıp karayolu ile Mekke ve Medine'ye Umre yolculuğuna çıktı; motosiklet planı otomobile döndü.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 12:21
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 12:21
Tavşanlılı 3 Esnaf Karayoluyla Umre'ye: Motosiklet Planı Otomobile Döndü

Tavşanlılı 3 Esnaf Karayoluyla Umre'ye: Motosiklet Planı Otomobile Döndü

Kütahya'dan Mekke ve Medine'ye kara yolculuğu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yaşayan İsmail Toker, Ahmet Gümüş ve Halit Kartal isimli üç esnaf, kutsal topraklara farklı bir deneyimle gitmek için yola çıktı. Sabah namazını kıldıktan sonra sevdikleriyle vedalaşan grup, karayolu üzerinden Mekke ve Medine'ye doğru harekete geçti.

Yolculuk öncesi heyecanını paylaşan İsmail Toker, hedeflerinin Kabe’ye yüz sürmek olduğunu belirterek, "Bu sene hedefimiz Mekke ve Medine şehirlerine ulaşmak ve Allah’ın evi Kabe’ye varmak, yüz sürmek. Allah’ım herkese nasip etsin. Biz de atalarımızın at ve deve ile gittikleri gibi karayolundan gitmek istedik" dedi.

Ekibin bir diğer üyesi Ahmet Gümüş ise planlarının değiştiğini anlattı: "Üç arkadaş aslında motosikletler ile gidecektik ancak Suriye’de savaş vardı ve ertelemiştik. Şimdi ise gidelim dediğimizde kış soğuğu başladı. O nedenle motosiklet yerine otomobil ile üç arkadaş yola çıkıyoruz".

Halit Kartal, yolculuğu dijital platformlarda paylaşacaklarını belirterek, "Üç arkadaş Umre için yola çıktık. Bu süreçte kısa videolar hazırlıyoruz. Bizim gibi karayoluyla gitmek ve yola çıkmak isteyenler için deneyimlerimizi paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

Tavşanlılı yolcuların, gümrük kapılarından geçerek birkaç gün sürecek yolculuğun ardından kutsal topraklara ulaşması bekleniyor.

TAVŞANLI'DAN 3 MOTOSİKLET TUTKUNU ESNAF KARAYOLU İLE UMRE 'YE GİDİYOR

TAVŞANLI'DAN 3 MOTOSİKLET TUTKUNU ESNAF KARAYOLU İLE UMRE 'YE GİDİYOR

AHMET GÜMÜŞ

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Palandöken'de Kar 206 cm ile Zirvede
2
Siirt'te AFAD ve SAK'tan Afetlere Hazırlık: Teorik ve Saha Akreditasyon Eğitimi
3
Şehit Fethi Sekin Elazığ'da Kabri Başında Anıldı
4
Siirt'te Çatı ve Saçaklardaki Kar Kütleleri İtfaiye Tarafından Temizleniyor
5
Karafakılar Köyü Bolu Göynük'te Kartpostallık Kış Manzarası
6
Konarı Köyünde Yoğun Kar Seraları Yıktı: Çiftçiler Yüzbinlerce TL Zarar Etti
7
Karayazı'da 'Kurdo fırtınası': Hava -31°C, iki kişide yüz felci

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları