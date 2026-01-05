Muradiye Şelalesi Buz Tuttu: Van’da Travertenleri Andıran Görüntü

Muradiye Şelalesi buz tuttu: Van’da travertenleri andıran manzara

Van’ın Muradiye ilçesindeki Muradiye Şelalesi, etkili dondurucu soğuklar nedeniyle büyük oranda donarak ziyaretçilere görülmeye değer görüntüler sundu. Bendimahi Çayı üzerinde yaklaşık 20 metre yükseklikten dökülen şelale, buzla kaplanarak Pamukkale travertenlerini andıran bir görünüme büründü.

Soğuk hava ve oluşan manzara

Gece sıcaklıklarının eksi 18 dereceye kadar düşmesiyle şelalenin büyük bölümü buz tuttu. Şelalenin buzla kaplanan yüzeyi, etrafındaki bembeyaz kar örtüsü ile birleşince ortaya adeta kartpostallık fotoğraflık sahneler çıktı. Yaz aylarındaki yeşil örtüsüyle bilinen alanda, kış mevsiminin sert dokusu farklı ve etkileyici bir görüntü oluşturdu.

Ziyaretçi ilgisi ve fotoğraf tutkunları

Bölgeye gelen ziyaretçiler ve fotoğraf tutkunları, ortaya çıkan manzarayı büyüleyici olarak nitelendirdi. Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Muradiye Şelalesi, kışın da yoğun ziyaretçi akınına sahne olurken, fotoğraf meraklıları eşsiz kareler yakalamak için bölgeye akın etti.

Soğuk havanın ve karın oluşturduğu bu nadir görüntüler, Muradiye Şelalesi’ni kış aylarında da mutlaka görülmesi gereken doğal alanlar arasına taşıyor.

VAN’IN MURADİYE İLÇESİNDE BULUNAN MURADİYE ŞELALESİ, ETKİLİ OLAN DONDURUCU SOĞUKLAR NEDENİYLE BUZ TUTARAK TRAVERTENLERİ ANDIRAN GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU.