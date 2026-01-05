DOLAR
Muradiye Şelalesi Buz Tuttu: Van’da Travertenleri Andıran Görüntü

Van’ın Muradiye Şelalesi, gece sıcaklıklarının -18°C’ye düşmesiyle büyük oranda dondu; yaklaşık 20 metre yükseklikten dökülen şelale kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 11:49
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 12:04
Muradiye Şelalesi buz tuttu: Van’da travertenleri andıran manzara

Van’ın Muradiye ilçesindeki Muradiye Şelalesi, etkili dondurucu soğuklar nedeniyle büyük oranda donarak ziyaretçilere görülmeye değer görüntüler sundu. Bendimahi Çayı üzerinde yaklaşık 20 metre yükseklikten dökülen şelale, buzla kaplanarak Pamukkale travertenlerini andıran bir görünüme büründü.

Soğuk hava ve oluşan manzara

Gece sıcaklıklarının eksi 18 dereceye kadar düşmesiyle şelalenin büyük bölümü buz tuttu. Şelalenin buzla kaplanan yüzeyi, etrafındaki bembeyaz kar örtüsü ile birleşince ortaya adeta kartpostallık fotoğraflık sahneler çıktı. Yaz aylarındaki yeşil örtüsüyle bilinen alanda, kış mevsiminin sert dokusu farklı ve etkileyici bir görüntü oluşturdu.

Ziyaretçi ilgisi ve fotoğraf tutkunları

Bölgeye gelen ziyaretçiler ve fotoğraf tutkunları, ortaya çıkan manzarayı büyüleyici olarak nitelendirdi. Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Muradiye Şelalesi, kışın da yoğun ziyaretçi akınına sahne olurken, fotoğraf meraklıları eşsiz kareler yakalamak için bölgeye akın etti.

Soğuk havanın ve karın oluşturduğu bu nadir görüntüler, Muradiye Şelalesi’ni kış aylarında da mutlaka görülmesi gereken doğal alanlar arasına taşıyor.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

