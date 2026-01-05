DOLAR
Karafakılar Köyü Bolu Göynük'te Kartpostallık Kış Manzarası

Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Karafakılar köyü, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı; evler ve cami kartpostallık görüntüler sundu.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 13:03
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 13:04
Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Karafakılar köyü, yoğun kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı.

Havadan görüntülenen köyde, karların altındaki evler ve cami kartpostallık sahneler oluşturdu.

Tarihi dokusu ve doğasıyla kışın büyüsü

Tarihi dokusu, doğası ve kültürel zenginlikleriyle bilinen Göynük, kış mevsiminde de eşsiz güzellikler sunuyor. Karafakılar köyünde ortaya çıkan manzara; kırsal mimarinin zarif örnekleriyle birleşerek izleyenleri etkiledi.

Karla kaplı evler ve caminin bütünleşen görüntüsü, bölgenin geleneksel yaşamını ve doğal zenginliğini ön plana çıkarıyor.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

