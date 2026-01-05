Karafakılar Köyü Bolu Göynük'te Kartpostallık Kış Manzarası
Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Karafakılar köyü, yoğun kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı.
Havadan görüntülenen köyde, karların altındaki evler ve cami kartpostallık sahneler oluşturdu.
Tarihi dokusu ve doğasıyla kışın büyüsü
Tarihi dokusu, doğası ve kültürel zenginlikleriyle bilinen Göynük, kış mevsiminde de eşsiz güzellikler sunuyor. Karafakılar köyünde ortaya çıkan manzara; kırsal mimarinin zarif örnekleriyle birleşerek izleyenleri etkiledi.
Karla kaplı evler ve caminin bütünleşen görüntüsü, bölgenin geleneksel yaşamını ve doğal zenginliğini ön plana çıkarıyor.
