Battalgazi'de Gece Boyu Kar Mesaisi

Battalgazi Belediyesi, akşam başlayan kar yağışıyla gece boyunca tuzlama ve kar küreme çalışmaları yürüttü; Başkan Bayram Taşkın sahayı 03.00’te denetledi.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 13:44
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 13:44
Belediye ekipleri ulaşımda aksama yaşanmaması için aralıksız çalıştı

Battalgazi Belediyesi, akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışına karşı ilçe genelinde gece boyunca süren karla mücadele çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, merkez ve kırsal mahallelerde ulaşımın açık tutulması amacıyla sahada görev aldı.

Çalışmalar, yüksek, engebeli ve yokuşlu bölgeler öncelikli olmak üzere tuzlama ve kar küreme faaliyetleri şeklinde yoğunlaştırıldı. İlçenin dört bir yanında görev yapan ekipler, kış şartlarına karşı vatandaşların mağduriyet yaşamaması için aralıksız çalıştı.

Belediye ekipleri, yaklaşık iki haftadır gece gündüz esasına göre yürütülen çalışmaları, akşam saatlerinde artan yağışla birlikte gece boyunca devam ettirdi. Kırsal mahallelerde ulaşımın açık tutulması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, gece saat 03.00’te sahaya inerek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Görev başındaki personeli ziyaret eden Taşkın, ekiplerin moralini artırmak için personele çay ikramında bulundu.

Başkan Taşkın, Beydağı Yamaç TOKİ ve Aslanbey Mahallesi’nde yürütülen kar küreme ve tuzlama çalışmalarını inceledi; faaliyetlerin titizlikle sürdüğünü vurguladı. Taşkın, vatandaşların müsterih olması gerektiğini belirterek, kar yağışının bir rahmet olarak değerlendirildiğini ve çalışmaların aralıksız devam edeceğini ifade etti.

