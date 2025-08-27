DOLAR
Bayburt'ta 1. Gastronomi Etkinliği: Yöresel Lezzetler Sahneye Çıktı

Bayburt’ta düzenlenen 1. Gastronomi Etkinliği’nde kente özgü lezzetler tanıtıldı; yarışma, şef panelleri ve Arasta Bayburt açılışı dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 17:32
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 17:32
Bayburt'ta 1. Gastronomi Etkinliği: Yöresel Lezzetler Sahneye Çıktı

Bayburt'ta 1. Gastronomi Etkinliği: Yöresel Lezzetler Sahneye Çıktı

Valilik ve Bayburt Belediyesi desteğiyle düzenlenen 1. Gastronomi Etkinliği kapsamında, kentin mutfak kültürünü yaşatmak ve coğrafi işaretli yemeklerini gelecek nesillere aktarmak amacıyla Arasta Bayburt etkinlik alanına profesyonel bir mutfak kuruldu.

Etkinlik ve katılımcılar

Etkinlikte, Türk mutfak sanatları uzmanı Ramazan Bingöl ile ünlü şefler Ayvaz Akbacak, Esra Tokelli ve Gürkan Topçu yer aldı. Mutfakta ayrıca Vali Mustafa Eldivan ve eşi Meltem Eldivan bazı yemekleri hazırladı.

"Yöresel Tatlar Yarışıyor"

"Yöresel Tatlar Yarışıyor" yarışması kapsamında yaklaşık 50 yarışmacı, çorba, ana yemek ve tatlı kategorilerinde hazırladıkları lezzetleri jüriye sundu. Dereceye giren yarışmacılara altın hediye edildi.

Paneller ve Vali Eldivan'ın açıklamaları

Etkinlikte ayrıca Bayburt mutfağının ele alındığı paneller gerçekleştirildi. Vali Mustafa Eldivan, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede Bayburt'un mutfağını kent için önemli bir değer olarak nitelendirerek; "Çok güzel bir mutfağı var. Bu mutfağı, Selçuklu döneminden gelme saray mutfağını da içerisinde barındırıyor. O yüzden bugün için dedik ki, bölgemizdeki kadınların maharetli ellerinden yaptıkları lezzetleri burada tanıtalım." ifadelerini kullandı.

Eldivan, kentte hizmet sektörünün altyapısını oluşturduklarını ve bu kapsamda yöresel ürünler ile hediyelik eşyaların satıldığı iş yerlerinin bulunduğu Arasta Bayburt alanının açılışını yaptıklarını belirtti. Kentin özgün ağırlığına vurgu yapan Eldivan, Cumhurbaşkanı'na atıfla "'Döner de Bayburt'ta yenir'" sözünü paylaşıp herkesi lezzetleri tatmaya davet etti.

Uzmanların değerlendirmesi

Türk mutfak sanatları uzmanı Ramazan Bingöl, Bayburt'un görselliği ve doğal bitkileriyle Türkiye'nin öne çıkan mutfaklarından biri olduğunu vurguladı. "Kavutundan tel helvasına müthiş lezzetler tattıklarını ve birincileri seçtiklerini" söyleyen Bingöl, "Bundan sonra artık rahatlıkla söyleyebilirim ki, Bayburt Türk mutfağında çok önemli bir yere sahip ve gastronomi şehri olmak için çok önemli bir adım attı." değerlendirmesinde bulundu.

