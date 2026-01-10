Bayburt’ta 156 Köyde 'Köylerde Buluşuyoruz' Çiftçi Ziyaretleri Tamamlandı

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 'Köylerde Buluşuyoruz, Tarımı Konuşuyoruz' projesiyle 4 Kasım 2025 - 8 Ocak 2026 arasında 156 köyde üreticilerle buluşuldu.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 11:11
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 11:11
Bayburt’ta 156 Köyde 'Köylerde Buluşuyoruz' Çiftçi Ziyaretleri Tamamlandı

Bayburt’ta 156 Köyde 'Köylerde Buluşuyoruz, Tarımı Konuşuyoruz' Ziyaretleri

Yürütme ve Ziyaretler

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Köylerde Buluşuyoruz, Tarımı Konuşuyoruz' projesi kapsamında il genelinde planlanan çiftçi ziyaretlerinin önemli bir bölümü tamamlandı. 4 Kasım 2025 - 8 Ocak 2026 tarihleri arasında İl Müdürü Ebubekir Köse ve teknik ekipler tarafından gerçekleştirilen ziyaretlerde, bitkisel ve hayvansal üretim faaliyetleri yerinde incelendi.

Bilgilendirme ve Danışmanlık

Ziyaretlerde üreticilerin talep ve ihtiyaçları dinlenerek değerlendirmelerde bulunuldu. Çiftçilere; tarımsal üretim planlaması, bitkisel ve hayvansal üretim desteklemeleri, tarım sigortasının önemi, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları ile yeni üretim sezonuna yönelik planlamalar hakkında bilgilendirme yapıldı. Gerekli görülen alanlarda teknik personel tarafından yerinde danışmanlık hizmeti sunuldu.

Kapsam ve Hedef

Bayburt genelinde 170 köy bulunurken, Aydıntepe ilçesine bağlı 4 mahalle ve Demirözü ilçesine bağlı 7 mahallenin de programa dahil edilmesiyle ziyaret edilmesi planlanan yerleşim yeri sayısı 181 olarak belirlendi. Bu kapsamda bugüne kadar 156 köyde ziyaretler gerçekleştirildi.

Proje ile üreticilerle birebir iletişim kurulması, tarımsal sorunların yerinde tespit edilmesi ve çözüm süreçlerinin hızlandırılması hedefleniyor. Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kırsal kalkınmayı desteklemeye yönelik çalışmaların aralıksız süreceği bildirildi.

BAYBURT’TA 156 KÖYDE ÇİFTÇİ ZİYARETLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

BAYBURT’TA 156 KÖYDE ÇİFTÇİ ZİYARETLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

BAYBURT’TA 156 KÖYDE ÇİFTÇİ ZİYARETLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2170 Rakımda Ekmekleri Biten Köylülere 'Devlet' Yetişti — Demirören'de Yollar Açıldı
2
Bilecik'te Koruma Altındaki Çocuklara Tekvando Kuşak Bağlama Sürprizi
3
Bilecik’te huzurevi incelemesi — Nejat İlhan yerinde denetledi
4
Pazaryeri’de TARSİM Bilgilendirmesi: 2026 Yenilikleri Çiftçilere Anlatıldı
5
Bitlis'te Kar Yağışı 111 Köy Yolunu Kapattı
6
Vali Sözer Bozüyük Açık Ceza İnfaz Kurumu’nu İnceledi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları