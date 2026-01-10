Bayburt’ta 156 Köyde 'Köylerde Buluşuyoruz' Çiftçi Ziyaretleri Tamamlandı

Bayburt’ta 156 Köyde 'Köylerde Buluşuyoruz, Tarımı Konuşuyoruz' Ziyaretleri

Yürütme ve Ziyaretler

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Köylerde Buluşuyoruz, Tarımı Konuşuyoruz' projesi kapsamında il genelinde planlanan çiftçi ziyaretlerinin önemli bir bölümü tamamlandı. 4 Kasım 2025 - 8 Ocak 2026 tarihleri arasında İl Müdürü Ebubekir Köse ve teknik ekipler tarafından gerçekleştirilen ziyaretlerde, bitkisel ve hayvansal üretim faaliyetleri yerinde incelendi.

Bilgilendirme ve Danışmanlık

Ziyaretlerde üreticilerin talep ve ihtiyaçları dinlenerek değerlendirmelerde bulunuldu. Çiftçilere; tarımsal üretim planlaması, bitkisel ve hayvansal üretim desteklemeleri, tarım sigortasının önemi, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları ile yeni üretim sezonuna yönelik planlamalar hakkında bilgilendirme yapıldı. Gerekli görülen alanlarda teknik personel tarafından yerinde danışmanlık hizmeti sunuldu.

Kapsam ve Hedef

Bayburt genelinde 170 köy bulunurken, Aydıntepe ilçesine bağlı 4 mahalle ve Demirözü ilçesine bağlı 7 mahallenin de programa dahil edilmesiyle ziyaret edilmesi planlanan yerleşim yeri sayısı 181 olarak belirlendi. Bu kapsamda bugüne kadar 156 köyde ziyaretler gerçekleştirildi.

Proje ile üreticilerle birebir iletişim kurulması, tarımsal sorunların yerinde tespit edilmesi ve çözüm süreçlerinin hızlandırılması hedefleniyor. Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kırsal kalkınmayı desteklemeye yönelik çalışmaların aralıksız süreceği bildirildi.

