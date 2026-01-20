Bayburt'ta 20 Ocak 2026'de Motosiklet ve Motokuryelere Trafik Yasağı

Bayburt Valiliği, kar ve buzlanma nedeniyle 20 Ocak 2026 Salı günü motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışını 1 gün yasakladı.

Bayburt Valiliği, il genelinde devam eden kar yağışı ve buzlanma riskine karşı motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışını 1 gün süreyle yasakladı.

Gerekçe ve hedef

Alınan karar, ulaşımda yaşanabilecek aksamaların önüne geçmek ve vatandaşların can güvenliğini korumak amacıyla uygulandı.

Valilik duyurusu

"İlimiz genelinde devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle, buzlanmadan kaynaklı ulaşımda aksamalar trafik seyrini ve vatandaşlarımızın can güvenliğini tehlikeye atmaktadır. Bu sebeplerden dolayı 20 Ocak 2026 Salı günü 1 (bir) gün süreyle Bayburt genelinde motokuryelerin, motosikletlerin ve elektrikli scooterların trafiğe çıkması yasaklanmıştır"

