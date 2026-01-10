Bayburt'ta Karla Mücadele: Karayolları 106. Şube'den Kar Küreme ve Tuzlama

Karayolları 106. Şube Müdürlüğü ekipleri, Bayburt genelinde kar küreme ve tuzlama çalışması başlatarak yolları açık tutmak için aralıksız görev yapıyor.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 10:42
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 11:07
Yolları açık tutmak için seferberlik

Karayolları 106. Şube Müdürlüğü ekipleri, Bayburt genelinde etkili olan kar yağışının ardından ulaşımda aksama yaşanmaması için kent genelinde kapsamlı kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Ekipler, Bayburt-Araklı, Bayburt-Gümüşhane, Bayburt-Akşar yolları ile Kop köyü ve Vauk Dağı güzergâhlarında yoğun mesai harcıyor. Kar kaplanları, geceden sabaha kadar süren çalışmalarla yolları açık tutmak için seferber oldu.

Çalışmalarda kar küreme araçları yollarda biriken karları temizlerken, buzlanma riskine karşı da düzenli olarak tuzlama işlemi gerçekleştiriliyor. Ekipler, sürücülerin yollarda kaymasını önlemek ve trafik güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla kritik geçiş noktalarında yoğunlaşmış durumda.

Sürücülerin mağduriyet yaşamaması adına yürütülen çalışmaların aralıksız devam edeceği öğrenildi.

