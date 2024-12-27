BBDSO Yeni Yıl Konseriyle Müziğe Doyurdu!

BBDSO'dan Coşkulu Yeni Yıl Konseri

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen yeni yıl konserinde izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Konserde, soprano sanatçısı Burcu Hancı ile tenor sanatçısı Levent Gündüz konuk olarak yer aldı.

Şef Murat Cem Orhan Yönetiminde

Konserin yönetimini şef Murat Cem Orhan başarıyla üstlendi. Etkinlikte sahne alan solistler, yeni yıl için özel olarak hazırladıkları repertuvarda yer alan eserleri, orkestra eşliğinde duygu dolu bir şekilde seslendirdi.

Gecenin sonunda, şef ve solistler izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı. Müzikseverler, yeni yıl coşkusunu paylaşarak, bu etkileyici etkinlikte buluşmanın keyfini çıkardı.

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), düzenlediği yeni yıl konserinde soprano sanatçısı Burcu Hancı ile tenor sanatçısı Levent Gündüz'ü konuk etti.