Bektaş Yaylası'nda Kar 2,5 Metreyi Buldu

Giresun'un 2 bin 300 rakımlı yaylasında yoğun kar

Giresun'un önemli turizm merkezlerinden 2 bin 300 rakımlı Bektaş Yaylası, etkili olan kar yağışından en fazla etkilenen bölgelerden biri oldu. Yaylada kar kalınlığı yer yer 2,5 metreye ulaşırken, bazı evlerin neredeyse çatı seviyesine kadar kara gömüldüğü gözlendi.

Şehir genelinde geçtiğimiz hafta başlayan yoğun kar yağışının ardından özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlıkları ciddi seviyelere vardı. Bektaş Yaylası'nda ölçülen değerler, bölgedeki kar yağışının şiddetini ortaya koyuyor.

Yavuzkemal Belde Belediyesi ekipleri, Kulakkaya ve Bektaş yaylalarının bağlantı yollarında ulaşımı sağlamak için yoğun mesai harcıyor. Karla mücadele ekipleri, yaylada yaşayan vatandaşların mağdur olmaması için yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yavuzkemal Belde Belediye Başkanı Adem Önal de çalışmaları yerinde denetledi. Önal, bölgedeki duruma ilişkin olarak şunları söyledi: "Bu nedenle en fazla kar yağışı da bu yaylamızda yaşanıyor. Diğer yaylalarımızda kar kalınlığı bir metreyi aşarken, Bektaş Yaylası'nda 2 metreyi geçmiş durumda. Yayla merkezinde dahi kar, evlerin çatılarına kadar yükseldi. Kulakkaya Yaylamızda olduğu gibi Bektaş Yaylamızda da kış şartlarında ulaşımın aksamaması için çalışmalarımız sürüyor. Şu anda Kulakkaya-Bektaş yolu ulaşıma açık. Diğer bağlantı yollarımızda da ekiplerimizin çalışmaları devam ediyor."

Yetkililer, özellikle yüksek rakımlı yerleşimlerde kar temizleme çalışmalarının devam ettiğini, vatandaşların duyarlı olmaları ve ekiplerin yönlendirmelerini takip etmeleri gerektiğini belirtiyor.

