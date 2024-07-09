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Belediye 18-40 yaş arası personel alımı yapıyor! Listedeki şartlara uyana yüksek maaş fırsatı

Kahramanmaraş Belediyesi personel alım ilanını duyurdu! İşte bilmeniz gerekenler...

Yayın Tarihi: 09.07.2024 09:37
Güncelleme Tarihi: 09.07.2024 09:37
Belediye 18-40 yaş arası personel alımı yapıyor! Listedeki şartlara uyana yüksek maaş fırsatı

Kahramanmaraş Belediyesi, şehrin çeşitli bölgelerinde görevlendirilmek üzere toplam 42 kişiye iş imkanı sunuyor. Yayımlanan ilana göre, alımlar Ekinözü ilçesinde 30 temizlik görevlisi, 3 yol süpürme aracı operatörü, ve 4 temizlik görevlisi pozisyonları için yapılacak.

Başvuru yapacak adayların 2018/11608 sayılı Belediye Kanunu'nun 4. maddesinde belirtilen şartları sağlamaları gerekiyor. Adayların ilçelerin nüfusuna kayıtlı olmaları, 40 yaşını geçmemiş olmaları ve en az lise mezunu olmaları bekleniyor. Yol süpürme aracı operatörü pozisyonu için ise ehliyet sahibi olmak ve ehliyetin geçerliliğini koruması şartı aranıyor.

Başvurular 4 Temmuz ile 8 Temmuz 2024 tarihleri arasında Kahramanmaraş Belediyesi'nin resmi web sitesi üzerinden online olarak yapılacak. Başvuru esnasında istenilen belgelerin eksiksiz yüklenmesi gerekiyor; aksi takdirde başvurular geçersiz sayılacak.

personel alımı

Başvuruların sona ermesinin ardından adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde değerlendirilecek ve uygun bulunan adaylar Kahramanmaraş Belediyesi Şirketi Akbel A.Ş. bünyesinde istihdam edilecektir.

Kahramanmaraş Belediyesi, iş arayanlara yeni iş fırsatları sunarken, adayların başvuru sürecinde dikkatli olmalarını ve gerekli belgeleri eksiksiz olarak tamamlamalarını önemle tavsiye ediyor.

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