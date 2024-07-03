Belediye KPSS'siz personel alıyor! Koku hassasiyeti olmayanları işe alacaklar

Odunpazarı İnşaat Sağlık Turizm ve Tanıtım Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Eskişehir Odunpazarı Belediyesi'ne bağlı birimlerde görevlendirilmek üzere 15 personel alımı yapacağını duyurdu. Bu duyuru, 45 yaş ve altındaki adaylara başvuru imkanı sunuyor. İşte başvuru süreci ve şartları hakkında detaylar. İşte detaylar...





ODUNPAZARI İNŞAAT SAĞLIK TURİZM VE TANITIM HİZMETLERİ 15 PERSONEL ALIMI YAPACAK!

İş Başvurusu Süreci ve Şartları

Belediye iştirak şirketi olan Odunpazarı İnşaat Sağlık Turizm ve Tanıtım Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., çeşitli unvanlarda personel alımı yapacak. Toplamda 15 kişilik bir alım yapılacak ve bu pozisyonlara başvurmak için belirli şartlar aranıyor.

Başvuru Koşulları

Başvuracak adayların 45 yaşını aşmamış olması gerekiyor. Bu yaş sınırı, genç ve dinamik bir ekip oluşturma amacı güdülerek belirlenmiş. Ayrıca, adayların belirli eğitim ve deneyim kriterlerine sahip olmaları bekleniyor. Bu kriterler, işe alınacak pozisyonların gerektirdiği niteliklere göre değişiklik gösterebilir.

Alım Yapılacak Pozisyonlar

Odunpazarı Belediyesi'ne bağlı birimlerde çalışacak olan personeller için dört ana unvanda alım yapılacak. Bu unvanlar ve ilgili pozisyonların gerektirdiği nitelikler şu şekildedir:

1. **İnşaat İşçisi**

- İnşaat alanında deneyimli olma

- Fiziksel olarak çalışmaya uygun olma

- Takım çalışmasına yatkınlık

2. **Sağlık Personeli**

- Sağlık alanında eğitim almış olma

- İlk yardım ve acil müdahale konularında bilgili olma

- İlgili sertifikalara sahip olma

3. **Turizm ve Tanıtım Görevlisi**

- Turizm ve tanıtım alanında deneyim veya eğitim

- İletişim becerilerinin güçlü olması

- Eskişehir ve çevresinin turistik yerlerine hakim olma

4. **Ticaret ve Pazarlama Uzmanı**

- Ticaret ve pazarlama alanında eğitim veya deneyim

- Satış stratejileri ve müşteri ilişkileri konularında bilgili olma

- Analitik düşünme ve problem çözme yetenekleri

Başvuru Süreci

Başvurular, belirlenen tarih aralığında elektronik ortamda veya doğrudan belediyeye yapılabilir. Başvuru yapacak adayların, özgeçmişlerini ve gerekli belgeleri eksiksiz bir şekilde sunmaları gerekmektedir. Başvuru sürecinin ardından, uygun bulunan adaylar mülakat ve değerlendirme sürecine tabi tutulacak.

Değerlendirme ve Mülakat

Başvuruların değerlendirilmesi, belirlenen kriterlere göre yapılacak. Uygun bulunan adaylar, mülakat aşamasına çağrılacak ve burada daha detaylı bir değerlendirme yapılacak. Mülakat sırasında, adayların pozisyona uygunlukları, kişisel yetenekleri ve işe yönelik motivasyonları göz önünde bulundurulacak.

İstihdam ve Çalışma Şartları

Başarılı olan adaylar, Odunpazarı Belediyesi'nin ilgili birimlerinde göreve başlayacaklar. Çalışma saatleri, belediyenin belirlediği mesai saatlerine uygun olarak düzenlenecek. Personeller, belirli bir deneme süresinin ardından kalıcı olarak istihdam edilecekler.

Sonuç ve Önem

Bu alım, Eskişehir Odunpazarı Belediyesi'nin hizmet kalitesini artırmayı ve halkına daha iyi hizmet sunmayı amaçlıyor. Yeni personellerin katılımı ile belediyenin projelerinde ve hizmetlerinde daha verimli bir çalışma ortamı sağlanması hedefleniyor. Bu alım süreci, belediyenin ihtiyaç duyduğu alanlarda yetkin personellerin istihdam edilmesine olanak tanıyacak.

Bu detaylı özetle, Odunpazarı Belediyesi'nin 15 personel alımı süreci hakkında kapsamlı bilgi edinmiş oldunuz. Başvurularınızı belirtilen tarihler arasında yaparak, bu fırsattan yararlanabilirsiniz.

Aranan Pozisyonlar ve Şartlar

Odunpazarı Belediyesi, çeşitli pozisyonlar için personel alımı yapacak. İşte aranan pozisyonlar ve şartları:

1. Beden İşçisi (8 kişi)

- **Aday Profili**: Bay veya bayan

- **Deneyim**: Şart aranmamaktadır

2. Şoför (4 kişi)

- **Aday Profili**: Bay

- **Deneyim**: En az 2 yıl

- **Ehliyet**: E sınıfı ehliyet

- **Belgeler**: SRC belgeleri ve psikoteknik belgesi

3. Sıhhi Tesisatçı (1 kişi)

- **Aday Profili**: Bay

- **Eğitim**: Ustalık belgesi veya ilgili bölümü okumuş

- **Belgeler**: Isıtma ve yapı tesisat sistemleri belgesi

4. Elektrik Teknisyeni (1 kişi)

- **Aday Profili**: Bay

- **Eğitim**: Meslek liselerinin elektrik-elektronik bölümlerinden mezun

5. Kamyonet Şoförü (1 kişi)

- **Aday Profili**: Bay

- **Ehliyet**: Gerekli ehliyete sahip olma

Genel Başvuru Şartları

Tüm pozisyonlar için adayların taşıması gereken ortak şartlar şunlardır:

- **Sağlık**: Toz ve kokuya karşı alerjik veya kronik rahatsızlığı olmamak

- **Askerlik**: Askerlik hizmetini tamamlamış olmak (erkek adaylar için)

Başvuru Süreci

Başvurular, yalnızca Odunpazarı Belediyesi'nin internet sitesi üzerinden online olarak yapılacaktır. Fiziksel başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurularını tamamlayan ve uygun görülen adaylar mülakat sürecine davet edilecektir.

Son Başvuru Tarihi

İlan edilen pozisyonlar için son başvuru tarihi 1 Temmuz 2024 olarak belirlenmiştir. Adayların ilanları dikkatlice incelemeleri ve başvurularını zamanında tamamlamaları büyük önem taşımaktadır.

Pozisyonların Detayları

Beden İşçisi

Bu pozisyonda çalışacak adaylar, belediyenin çeşitli birimlerinde fiziksel iş gücü gerektiren görevlerde yer alacaklardır. Deneyim şartı aranmadığından, bu pozisyon geniş bir aday kitlesine hitap etmektedir.

Şoför

Şoför pozisyonunda çalışacak adayların en az 2 yıl deneyimli olmaları ve E sınıfı ehliyete sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca SRC belgeleri ve psikoteknik belgesi de zorunludur. Bu pozisyon, belediyenin ulaşım ve lojistik hizmetlerinde görev alacak şoförleri kapsamaktadır.

Sıhhi Tesisatçı

Sıhhi tesisatçı olarak çalışacak adayların ustalık belgesine veya ilgili bölümü okumuş olmaları gerekmektedir. Isıtma ve yapı tesisat sistemleri belgesi de istenen nitelikler arasındadır. Bu pozisyon, belediyenin altyapı projelerinde ve bakım işlerinde görev alacak nitelikli iş gücünü kapsamaktadır.

Elektrik Teknisyeni

Elektrik teknisyeni pozisyonu için meslek liselerinin elektrik-elektronik bölümlerinden mezun adaylar aranıyor. Bu pozisyon, belediyenin elektrik ve elektronik sistemlerinin bakım ve onarımında görev alacak teknisyenleri içermektedir.

Kamyonet Şoförü

Kamyonet şoförü pozisyonu için gerekli ehliyete sahip adaylar başvurabilir. Bu pozisyon, belediyenin nakliye ve taşıma hizmetlerinde görev alacak şoförleri kapsamaktadır.

Değerlendirme ve Mülakat

Başvuruların değerlendirilmesi, belirlenen kriterler doğrultusunda yapılacak ve uygun bulunan adaylar mülakat aşamasına çağrılacaktır. Mülakat sırasında adayların pozisyona uygunlukları, kişisel yetenekleri ve iş motivasyonları değerlendirilecektir.

İstihdam ve Çalışma Koşulları

Başarılı adaylar, Odunpazarı Belediyesi'nin ilgili birimlerinde göreve başlayacaklardır. Çalışma saatleri belediyenin belirlediği mesai saatlerine uygun olarak düzenlenecektir. Personeller, belirli bir deneme süresinin ardından kalıcı olarak istihdam edilecektir. Sonuç





Sonuç

Odunpazarı Belediyesi'nin bu personel alımı, çeşitli alanlarda nitelikli iş gücünü istihdam ederek hizmet kalitesini artırmayı amaçlamaktadır. Başvuru sürecini dikkatlice takip ederek ve gerekli şartları sağlayarak bu fırsattan yararlanabilirsiniz. Detaylı bilgi ve başvuru için belediyenin internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.