Belediyede en az 30 bin TL maaşla çalışmak isteyen başvuruya akın ediyor! O ilde yaşayanlara müjde

Antalya Büyükşehir Belediyesi, KPSS 60 puanla zabıta memuru alımı için başvuruların sona erdiği son saatlere yaklaşıyor. Bugün (16 Şubat) sona erecek olan başvurular öncesinde, adayların dikkatlice incelemesi gereken genel ve özel şartlar belirlendi.

Başvuru genel şartları arasında Türk vatandaşı olma, kamu haklarından mahrum bulunmama, suç kaydı bulunmama gibi temel kriterler yer almaktadır. Ayrıca, adayların askerlik durumu, akıl sağlığı, ve görev yapmaya engel durumlar gibi genel şartları taşımaları beklenmektedir.

Başvuru özel şartları ise ilan edilen unvan için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartlarını taşıma, belirli KPSS puan türünden asgari puanı almış olma, daha önce çalışılan kamu kurumlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olma gibi kriterleri içermektedir.





Zabıta memuru kadroları için özel olarak belirlenen şartlar arasında boy-kilo ölçüleri, yaş sınırları, sürücü belgesi ve dil bilgisi gibi detaylar da yer almaktadır. Başvuruların sona ermesinin ardından, kontenjan dağılımı yapılacak ve uygun görülen adaylar sınav sürecine alınacaktır.

Adaylar, başvuru şartlarına uygunluklarını detaylı bir şekilde kontrol etmeli ve başvurularını zamanında tamamlamalıdır. Bu süreçte, resmi duyurular ve güncel bilgiler Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamalar üzerinden takip edilmelidir.