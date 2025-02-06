Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Karabağlar'dan Dar Gelirli Ailelere Destek Sağlanıyor

Karabağlar Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla "Sosyal Destek Kartı" projesini hayata geçirdi. Bu projeyle birlikte, dar gelirli vatandaşlar her ay düzenli olarak 1000 TL alarak temel ihtiyaçlarını daha kolay karşılayabilecekler.

Sosyal Destek Kartı Nedir?

Sosyal Destek Kartı, ihtiyaç sahibi hanelere verilip belirli bir miktarda para yüklenerek kullanılan bir karttır. Belediyelerin kendi sosyal destek kartlarını çıkardığı bu sistem sayesinde, dar gelirli vatandaşlar bu kartlara başvurup sosyal destek almaya hak kazanırlar.

Bu kartlar, nakit paranın sağladığı özgürlüğü sunarak, ailelerin gıda, giyim, temizlik malzemeleri gibi temel ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılamasına olanak tanır.

Başvurular Başladı!

Karabağlar Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Sosyal Destek Kartı başvuruları devam etmektedir. Başvurular, belediyenin gerçekleştirdiği detaylı bir sosyal inceleme sonrasında değerlendirilmektedir. İnceleme sonucunda ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen ailelere kart verilmektedir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Sosyal Destek Kartı'na başvurmak isteyen vatandaşların aşağıdaki belgeleri hazırlamaları gerekmektedir:

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Kira sözleşmesi fotokopisi (Islak imzalı bölümler dahil)

SGK kayıt belgesi (18 yaşını doldurmuş tüm aile bireyleri için)

Araç kaydı (18 yaşını doldurmuş tüm aile bireyleri için)

Tapu kaydı (18 yaşını doldurmuş tüm aile bireyleri için)

Engelli raporu (Evde engelli varsa)

Üniversite öğrencisi belgesi (Eğitim gören varsa)

Askerlik durum belgesi (Askerde bulunan varsa)

Ayrıca, muhtarlık belgesi ve kaymakamlıktan alınmış asker yardımı almadığına dair belge de gerekmektedir.