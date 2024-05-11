Belediyeye 50 yaş altı personel alımı yapılacak! En az ilkokul mezunu olmak yeterli

Zeytinburnu Belediyesi'ne bağlı Emek Personel A.Ş. 44 temizlik işçisi işe alacaklarını açıkladı. Başvuruların ise 7-9 Mayıs 2024 tarihlerinin arasında kabul edileceği bildirildi.

Kimler başvurabilir?

- 01.01.2024 tarihinden önce Zeytinburnu ilçesinde ikamet eden kişiler

- 50 yaşını aşmamış kişiler

- En az ilkokulu bitirmiş veya okuryazar olanlar

- Deterjan, çamaşır suyu şeklindeki temizlik ürünlerine alerjisi olmayan ve ıslak alanlarda çalışırken sağlık durumu iyi olan kişiler

- Uzun süre ayakta durmalarına, yürümelerine, ağır cisimleri kaldırmalarına engel olacak fiziksel durumu ve- ya ilişkisi olmayan kişiler



- Gece ve gündüz çalışma şartlarına uygun olanlar

- Askerlik ile ilgisi olmayan kişiler

- Herhangi bir kuruluştan emekli olmayan kişiler

- Bakanlar Kurulu tarafından 09/04/2018 tarihili kararlaştırılmış olan İl Özel İdareleri, Belediyeler ile Bağlı Kuruluşlarıyla Bunların Üyesi Olan Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırılması Kapsamında Dayalı Hizmetlerin Gördürülmesine İlişkin Usul - Esaslar'da 4. maddesi içeriğinde belirtilmiş olan genel şartlarla birlikte yukarıda belirtilmiş olan özel şartları taşıyan kişiler.





Başvuruda Gereken Belgeler

Başvuru formu (başvuru sırasında sağlanacaktır)

Kimlik kartı fotokopisi

Tarihli yerleşim yeri belgesi (e-devlet üzerinden alınır)

1 adet vesikalık fotoğraf

Nasıl kayıt olunur?

Zorunlu şartları taşıyan adaylar doğrudan Zeytinburnu Belediyesi Emek Personel A.Ş. İnsan Kaynakları Müdürlüğü'ne başvuruda bulunabilirler.

Adres: Kazlıçeşme Mahallesi Abay Caddesi No: 165 Zeytinburnu/İSTANBUL

Başvuru Tarihleri

7 Mayıs 2024 - 9 Mayıs 2024

İLAN TAM METNİ: https://media.iskur.gov.tr/89060/emek-personel.pdf