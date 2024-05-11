Belediyeye 50 yaş altı personel alımı yapılacak! En az ilkokul mezunu olmak yeterli

Zeytinburnu Belediyesi'ne bağlı Emek Personel A.Ş. 44 temizlik işçisi işe alacaklarını açıkladı. Başvuruların ise 7-9 Mayıs 2024 tarihlerinin arasında kabul edileceği bildirildi.
Kimler başvurabilir?
- 01.01.2024 tarihinden önce Zeytinburnu ilçesinde ikamet eden kişiler
- 50 yaşını aşmamış kişiler
- En az ilkokulu bitirmiş veya okuryazar olanlar
- Deterjan, çamaşır suyu şeklindeki temizlik ürünlerine alerjisi olmayan ve ıslak alanlarda çalışırken sağlık durumu iyi olan kişiler
- Uzun süre ayakta durmalarına, yürümelerine, ağır cisimleri kaldırmalarına engel olacak fiziksel durumu ve- ya ilişkisi olmayan kişiler
- Gece ve gündüz çalışma şartlarına uygun olanlar
- Askerlik ile ilgisi olmayan kişiler
- Herhangi bir kuruluştan emekli olmayan kişiler
- Bakanlar Kurulu tarafından 09/04/2018 tarihili kararlaştırılmış olan İl Özel İdareleri, Belediyeler ile Bağlı Kuruluşlarıyla Bunların Üyesi Olan Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırılması Kapsamında Dayalı Hizmetlerin Gördürülmesine İlişkin Usul - Esaslar'da 4. maddesi içeriğinde belirtilmiş olan genel şartlarla birlikte yukarıda belirtilmiş olan özel şartları taşıyan kişiler.
Başvuruda Gereken Belgeler
Başvuru formu (başvuru sırasında sağlanacaktır)
Kimlik kartı fotokopisi
Tarihli yerleşim yeri belgesi (e-devlet üzerinden alınır)
1 adet vesikalık fotoğraf
Nasıl kayıt olunur?
Zorunlu şartları taşıyan adaylar doğrudan Zeytinburnu Belediyesi Emek Personel A.Ş. İnsan Kaynakları Müdürlüğü'ne başvuruda bulunabilirler.
Adres: Kazlıçeşme Mahallesi Abay Caddesi No: 165 Zeytinburnu/İSTANBUL
Başvuru Tarihleri
7 Mayıs 2024 - 9 Mayıs 2024
İLAN TAM METNİ: https://media.iskur.gov.tr/89060/emek-personel.pdf