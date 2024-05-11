Bist 100
10.218,58 0%
DOLAR
32,22 -0,11%
EURO
34,93 0,17%
ALTIN
2.432,72 0,51%

Belediyeye 50 yaş altı personel alımı yapılacak! En az ilkokul mezunu olmak yeterli

Zeytinburnu Belediyesi tarafından personel alım ilanı yayınladı. Son duyuru çerçevesinde 50 yaş altı 44 temizlikçi işe alınacak.

Yayın Tarihi: 11.05.2024 22:18
Güncelleme Tarihi: 11.05.2024 22:18
Belediyeye 50 yaş altı personel alımı yapılacak! En az ilkokul mezunu olmak yeterli

Zeytinburnu Belediyesi'ne bağlı Emek Personel A.Ş. 44 temizlik işçisi işe alacaklarını açıkladı. Başvuruların ise 7-9 Mayıs 2024 tarihlerinin arasında kabul edileceği bildirildi.

Kimler başvurabilir?

- 01.01.2024 tarihinden önce Zeytinburnu ilçesinde ikamet eden kişiler

- 50 yaşını aşmamış kişiler

- En az ilkokulu bitirmiş veya okuryazar olanlar

- Deterjan, çamaşır suyu şeklindeki temizlik ürünlerine alerjisi olmayan ve ıslak alanlarda çalışırken sağlık durumu iyi olan kişiler

- Uzun süre ayakta durmalarına, yürümelerine, ağır cisimleri kaldırmalarına engel olacak fiziksel durumu ve- ya ilişkisi olmayan kişiler

- Gece ve gündüz çalışma şartlarına uygun olanlar

- Askerlik ile ilgisi olmayan kişiler

- Herhangi bir kuruluştan emekli olmayan kişiler

- Bakanlar Kurulu tarafından 09/04/2018 tarihili kararlaştırılmış olan İl Özel İdareleri, Belediyeler ile Bağlı Kuruluşlarıyla Bunların Üyesi Olan Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırılması Kapsamında Dayalı Hizmetlerin Gördürülmesine İlişkin Usul - Esaslar'da 4. maddesi içeriğinde belirtilmiş olan genel şartlarla birlikte yukarıda belirtilmiş olan özel şartları taşıyan kişiler.

Belediyeye 50 yaş altı personel alımı yapılacak

Başvuruda Gereken Belgeler

Başvuru formu (başvuru sırasında sağlanacaktır)

Kimlik kartı fotokopisi

Tarihli yerleşim yeri belgesi (e-devlet üzerinden alınır)

1 adet vesikalık fotoğraf

Nasıl kayıt olunur?

Zorunlu şartları taşıyan adaylar doğrudan Zeytinburnu Belediyesi Emek Personel A.Ş. İnsan Kaynakları Müdürlüğü'ne başvuruda bulunabilirler.

Adres: Kazlıçeşme Mahallesi Abay Caddesi No: 165 Zeytinburnu/İSTANBUL

Başvuru Tarihleri

7 Mayıs 2024 - 9 Mayıs 2024

İLAN TAM METNİ: https://media.iskur.gov.tr/89060/emek-personel.pdf

İLGİLİ HABERLER

Yargı’nın son bölümünde beklenmedik olaylar patlayacak! İzleyici fragmandan sonra yorumlara boğdu

Kıyıda köşede TL'si olan kuyumcuya koşacak! Altın son kez bu fiyata düştü!

Gram altın biriktirenlere gemileri yaktıracak uyarı! Uzman isim piyasacıları uyardı

Nakit ihtiyacı olana 350.000 TL faizsiz kredi kapağı açıldı! Yılın ilk ve son fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çeyiz hazırlayanlar akın edecek! BİM'de teklisi değil 6'lısı 79 TL
2
Migros indirimin kralını yaptı! Bu fiyatlar sadece 3 gün geçerli olacak
3
Tarım Kredi market kırmızı et fiyatlarını değiştirdi! Kıyma, kuşbaşı bu fiyata raflarda
4
Adalet Bakanlığı 35 bin TL maaşlı personel alımını duyurdu! 81 ilde başvurular açılıyor
5
Honda Civic için ÖTV kaldırıldı! İkinci el parasına peynir ekmek gibi kapışılacak
6
Güvelerden kurtulmanın pratik yolu! Bir damlası güveleri sonsuza kadar yok ediyor
7
Beklenen bekçi alımı geldi! Lise, ön lisans, lisans mezunlarına müjde

Temmuz zammı bekleyen emekli kahrolacak! Emekli maaşlarında yer yerinden oynayacak

Kıyıda köşede TL'si olan kuyumcuya koşacak! Altın son kez bu fiyata düştü!

Belediyeye 50 yaş altı personel alımı yapılacak! En az ilkokul mezunu olmak yeterli

Nakit ihtiyacı olana 350.000 TL faizsiz kredi kapağı açıldı! Yılın ilk ve son fırsatı

O tarihi bekleyen parasını ikiye katlayacak! Kıyıda köşede altın biriktirenler dikkat

18-50 yaş arası iş arayanlara müjde! Belediyelere yüksek maaşla personel alımı yapılacak

Yargı’nın son bölümünde beklenmedik olaylar patlayacak! İzleyici fragmandan sonra yorumlara boğdu

Vatandaşa araç sattıracak zam kapıya dayandı! Tüm yaz arabalar kapı önünde yatacak

Vatandaş o gün kuyumcuları akın edecek! Tüm altın fiyatları bir anda düşecek

Mayıs’ta emeklilerin cüzdanı dolup taşacak! Çifte promosyona imza atıldı

Pegasus yine yaptı yapacağını: 5 gün içinde 35 TL'ye uçak bileti satılıyor

Gram altın biriktirenlere gemileri yaktıracak uyarı! Uzman isim piyasacıları uyardı