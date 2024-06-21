Belediyeye en az lise mezunu personel alımı! Ehliyeti olanlara başvurular açıldı

Akçaabat Belediyesi'nin iştiraki olan Akçaabat Belediyesi Personel A.Ş., Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilmek üzere geçici çalışma arkadaşları arıyor. Adayların hangi niteliklere sahip olması gerektiği, başvuru esnasında hangi evrakların sunulması gerektiği ve başvuru sürecinin nasıl işleyeceği merak konusu.

Akçaabat Belediyesi Yeni Takım Arkadaşları Arıyor: İşte Başvuru Kriterleri!

Akçaabat Belediyesi, bünyesine katılacak yeni personeller için başvuru sürecini başlatmıştır. Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları, lise düzeyinde eğitim almış olmaları ve Akçaabat sınırları içinde en az bir yıl yaşamış olmaları gerekmektedir. Başvurular sırasında, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde yer alan güncel adres bilgileri esas alınacaktır.





Ayrıca, adayların B sınıfı sürücü belgesine sahip olmaları ve 18 ile 45 yaş aralığında bulunmaları şarttır. Erkek adayların askerlik görevini tamamlamış, muaf veya tecilli olmaları beklenmektedir.

Akçaabat Belediyesi Personel Alımı: Başvuru İçin İhtiyacınız Olan Belgeler ve Süreç!

Akçaabat Belediyesi'nin personel alımına dair başvuru yapacak adayların hazırlaması gereken belgeler, belediyenin resmi web sitesinde detaylı bir şekilde listelenmiştir.

Başvuru Yöntemi ve Süresi

Adaylar, Akçaabat Belediyesi'nin resmi web portalı üzerinden online başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirler. Tüm başvuruların 20 Haziran 2024 tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir. Başvuru kılavuzu ve daha fazla bilgi için belediyenin internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.