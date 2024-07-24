Belediyeye yüksek maaşlı personel alımı! İlkokul, lise, lisans mezunları dikkat!

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin bağlı kuruluşlarından BESOT A.Ş., çeşitli pozisyonlarda toplamda 23 personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Bu alım, kurumun genişleyen kadrosunda ihtiyaç duyduğu farklı yetenekleri karşılamak amacıyla gerçekleştirilecek. Açık pozisyonlar, adayların eğitim seviyelerine ve deneyimlerine göre çeşitleniyor. Her pozisyon için belirlenen nitelikler, uygun adayların seçilmesinde belirleyici olacak.

BESOT A.Ş. tarafından açılan pozisyonlar arasında, 2 beden işçisi, 2 büro personeli, 2 kreş öğretmeni ve 2 sosyal çalışmacı yer alıyor. Bu pozisyonlar için gerekli eğitim seviyeleri en az ilkokuldan lisans mezuniyetine kadar değişiklik gösteriyor. Ayrıca, 5 sporcu ve ilgili işler personeli ile 8 sporcu ve ilgili işler personeli alımı da yapılacak. Bu pozisyonlar için aranan eğitim şartları, lise ve lisans mezuniyetini kapsıyor.





Başvuru süreci, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesi üzerinden yapılacak. Adaylar, başvurularını 23 Temmuz 2024 ile 24 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirebilirler. Başvuru işlemlerinde adayların, belirtilen eğitim ve deneyim kriterlerine uygunluk göstermeleri, formu eksiksiz doldurmaları ve gerekli belgeleri sunmaları önem taşımaktadır. Bu aşamalar, başvuruların değerlendirilmesinde etkili olacaktır.

BESOT A.Ş.’nin gerçekleştirdiği bu geniş çaplı personel alımı, Manisa bölgesinde iş arayanlar için önemli bir fırsat sunuyor. Pozisyonlar arasındaki çeşitlilik, farklı alanlarda kariyer yapmak isteyen adaylara çeşitli seçenekler sunarken, belediyenin personel ihtiyacını da karşılamayı hedefliyor. Başvuruların dikkatlice yapılması ve gerekli niteliklerin sağlanması, adayların seçilme şansını artıracaktır.