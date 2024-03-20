Belgelerini getirene iş kapıları açıldı! Üniversiteye KPSS'siz personel alımı başladı

Eskişehir Teknik Üniversitesi, kadrosunu güçlendirmek ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla yeni personel alımı gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanlığı Sosyal Bilimler Başkanlığı'nın duyurusuyla ortaya çıkan bu alımlar, üniversitenin çeşitli birimlerinde görev yapacak büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonlarını kapsıyor. Başvuracak adayların belirlenen genel ve özel şartları karşılaması gereken bu alımlar, hem iş arayanlar için yeni bir fırsat hem de üniversiteye katkı sağlayacak nitelikli personelin bulunmasını hedefliyor.

Cumhurbaşkanlığı Sosyal Bilimler Başkanlığı'nın yayımladığı duyuruyla Eskişehir Teknik Üniversitesi, büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi ünvanlarında 8 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuruların kabul edilebilmesi için adayların belirlenen genel ve özel şartları sağlaması gerekmektedir.

ARANAN ŞARTLAR





Türk vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Belirtilen suçlardan mahkum olmamak,

Askerlikle ilişkisi bulunmamak,

Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,

Emeklilik veya yaşlılık aylığı almamak.

BAŞVURU DETAYLARI

Başvurular, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar) Eskişehir Teknik Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı'na şahsen veya posta yoluyla yapılabilecektir. Postadaki gecikmeler nedeniyle geç gelen veya eksik belge sunan başvurular kabul edilmeyecektir.



Eskişehir Teknik Üniversitesi personel alımı başvuruları 13 Mart-27 Mart 2024 tarihleri arasında kabul edilecek olup, başvurular Eskişehir Teknik Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı - İki Eylül Kampüsü 26555 Eskişehir adresine yapılmalıdır.



Eskişehir Teknik Üniversitesi'nin yapacağı personel alımı için belirlenen tarihler ve şartlar doğrultusunda başvuru yapacak adayların başvuru sürecine dikkat etmeleri önemlidir.

Başvuruların kabul edileceği süreç, adaylara belirli bir zaman dilimi içerisinde başvurularını tamamlama ve gerekli belgeleri hazırlama imkanı sunmaktadır. Bu süreçte adayların başvuru şartlarını dikkatlice incelemesi ve gerekli belgeleri eksiksiz olarak sunması önemlidir. Eskişehir Teknik Üniversitesi, adil ve şeffaf bir süreçle personel seçimini gerçekleştirecek ve nitelikli adayların başvurularını değerlendirecektir. Adaylardan istenilen genel ve özel şartlara uygun olarak hazırlanan başvurular, üniversite yönetimi tarafından titizlikle incelenecek ve uygun görülen adaylar iş görüşmesine çağrılacaktır. Bu süreç, hem adayların hem de üniversitenin uzun vadeli başarısı için kritik bir adımdır.