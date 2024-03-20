Bist 100
8.961,54 0%
DOLAR
32,39 0,11%
EURO
35,17 -0,08%
ALTIN
2.233,05 -0,01%

Belgelerini getirene iş kapıları açıldı! Üniversiteye KPSS'siz personel alımı başladı

Eskişehir Teknik Üniversitesi, büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonlarında 8 yeni sözleşmeli personel alımı yapacak. Cumhurbaşkanlığı Sosyal Bilimler Başkanlığı'nın duyurusuna göre başvurular 13 Mart-27 Mart 2024 tarihleri arasında kabul edilecek. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 20.03.2024 10:18
Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 10:18
Belgelerini getirene iş kapıları açıldı! Üniversiteye KPSS'siz personel alımı başladı

Eskişehir Teknik Üniversitesi, kadrosunu güçlendirmek ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla yeni personel alımı gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanlığı Sosyal Bilimler Başkanlığı'nın duyurusuyla ortaya çıkan bu alımlar, üniversitenin çeşitli birimlerinde görev yapacak büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonlarını kapsıyor. Başvuracak adayların belirlenen genel ve özel şartları karşılaması gereken bu alımlar, hem iş arayanlar için yeni bir fırsat hem de üniversiteye katkı sağlayacak nitelikli personelin bulunmasını hedefliyor.

Cumhurbaşkanlığı Sosyal Bilimler Başkanlığı'nın yayımladığı duyuruyla Eskişehir Teknik Üniversitesi, büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi ünvanlarında 8 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuruların kabul edilebilmesi için adayların belirlenen genel ve özel şartları sağlaması gerekmektedir.

ARANAN ŞARTLAR

1

Türk vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Belirtilen suçlardan mahkum olmamak,

Askerlikle ilişkisi bulunmamak,

Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,

Emeklilik veya yaşlılık aylığı almamak.

BAŞVURU DETAYLARI

Başvurular, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar) Eskişehir Teknik Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı'na şahsen veya posta yoluyla yapılabilecektir. Postadaki gecikmeler nedeniyle geç gelen veya eksik belge sunan başvurular kabul edilmeyecektir.

Eskişehir Teknik Üniversitesi personel alımı başvuruları 13 Mart-27 Mart 2024 tarihleri arasında kabul edilecek olup, başvurular Eskişehir Teknik Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı - İki Eylül Kampüsü 26555 Eskişehir adresine yapılmalıdır.

Eskişehir Teknik Üniversitesi'nin yapacağı personel alımı için belirlenen tarihler ve şartlar doğrultusunda başvuru yapacak adayların başvuru sürecine dikkat etmeleri önemlidir.

Başvuruların kabul edileceği süreç, adaylara belirli bir zaman dilimi içerisinde başvurularını tamamlama ve gerekli belgeleri hazırlama imkanı sunmaktadır. Bu süreçte adayların başvuru şartlarını dikkatlice incelemesi ve gerekli belgeleri eksiksiz olarak sunması önemlidir. Eskişehir Teknik Üniversitesi, adil ve şeffaf bir süreçle personel seçimini gerçekleştirecek ve nitelikli adayların başvurularını değerlendirecektir. Adaylardan istenilen genel ve özel şartlara uygun olarak hazırlanan başvurular, üniversite yönetimi tarafından titizlikle incelenecek ve uygun görülen adaylar iş görüşmesine çağrılacaktır. Bu süreç, hem adayların hem de üniversitenin uzun vadeli başarısı için kritik bir adımdır.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası kartı taşıyanlara 7500 TL nakit iade! 5 dakikada bu işlemi yapan alacak

Ziraat Bankası kartı taşıyanlara 7500 TL nakit iade! 5 dakikada bu işlemi yapan alacak

Sürücünün üzerine çifter çifter gelecekler! Mazot ve benzinde 50 TL alma dönemi bitiyor

Sürücünün üzerine çifter çifter gelecekler! Mazot ve benzinde 50 TL alma dönemi bitiyor

Uçak bileti 299 TL'ye düştü! O tarihlerde geçerli ucuz bilet kampanyası

Uçak bileti 299 TL'ye düştü! O tarihlerde geçerli ucuz bilet kampanyası

Elektrik, doğalgaz, su faturasında adı soyadı yazan hemen başvursun! 750 TL fatura yardımı yapılacak

Elektrik, doğalgaz, su faturasında adı soyadı yazan hemen başvursun! 750 TL fatura yardımı yapılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Toplu taşımaya para vermeye son! Cumhurbaşkanı jestiyle o kişilere ücretsiz oldu!
2
Kamu kurumlarına on binlerce personel alınacak! KPSS'li KPSS'siz bekçi, büro personeli, memur...
3
Gelir İdaresi Başkanlığı KPSS 65 puanla memur alacak! 38 il için kadro açıldı
4
Belgelerini getirene iş kapıları açıldı! Üniversiteye KPSS'siz personel alımı başladı
5
İl Özel İdaresi personel alımı başvuruları açıldı! Başvuru şartları ve son tarih duyuruldu
6
TÜBİTAK personel alımı yayınlandı! Yüksek maaşlı iş başvuruları açıldı
7
Oğlak burcu: 4-10 Mart haftası hayatınızda neler olacak?

Ziraat Bankası kartı taşıyanlara 7500 TL nakit iade! 5 dakikada bu işlemi yapan alacak

Uçak bileti 299 TL'ye düştü! O tarihlerde geçerli ucuz bilet kampanyası

Belgelerini getirene iş kapıları açıldı! Üniversiteye KPSS'siz personel alımı başladı

Paraya ihtiyacı olanlara faizsiz kredi! Akbank sadece 48 saat başvuruları açık tutacak

Sürücünün üzerine çifter çifter gelecekler! Mazot ve benzinde 50 TL alma dönemi bitiyor

Kamu kurumlarına on binlerce personel alınacak! KPSS'li KPSS'siz bekçi, büro personeli, memur...

Vakıfbank 3.000 TL kredi kartı ekstrenizi ödüyor! Duyan bilen bankaya akın ediyor

Resmi Gazete'de yayımlandı: En düşük maaş alana 10 bin lira bayram ikramiye tarih netleşti

Evi olmayana TOKİ'den ucuz konut kampanyası! 7 ile TOKİ piyangosu vurdu

Kızılay KPSS şartsız personel alımı müjdesi verdi! O illerde iş arayanlara büyük fırsat

Sürücülere cinnet geçirtecek akaryakıt zammı! İstasyona giden yeni fiyatlara inanamayacak

Elektrik, doğalgaz, su faturasında adı soyadı yazan hemen başvursun! 750 TL fatura yardımı yapılacak