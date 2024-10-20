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Bergama'da 4.500 Yıllık Tanrıça İdolü Bulundu

Bergama'da yapılan yüzey araştırmalarında 4.500 yıllık mermer tanrıça figürü keşfedildi. Buluntu, bölgede yüksek bir kültürün olduğunu gösteriyor.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 11:02
Bergama'da 4.500 Yıllık Tanrıça İdolü Bulundu

Bergama'da Yüzey Araştırmalarında Tarih Öncesine Ait Buluntu

İzmir'in Bergama ilçesindeki Pergamon Antik Kenti çevresindeki Bakırçay Ovası'nda gerçekleştirilen yüzey araştırmalarında yaklaşık 4.500 yıllık bir mermer tanrıça figürü bulundu.

Pergamon Antik Kenti'nin Önemi

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pergamon, çok katmanlı kültürel mirasıyla dikkat çekiyor. Aynı zamanda, dünyada ilk psikoterapi yönteminin uygulandığı Asklepion ve İncil'de bahsedilen 7 kiliseden biri olan Kızıl Avlu gibi tarihi eserler barındırıyor. Bu antik kent, Helenistik, Roma, Doğu Roma ve Osmanlı dönemlerine ait izler taşıyor ve Asya'daki ilk kütüphaneyi de içeriyor.

Kazı Çalışmaları Hakkında Bilgiler

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izni ile gerçekleştirilen kazılar, Alman Arkeoloji Enstitüsü ve Türk uzmanlar tarafından sürdürülüyor. Bu yıl yürütülen yüzey araştırmalarında, Tunç Çağı'na tarihlenen 4.5 santimetre boyunda bir mermer idol keşfedildi.

Buluntunun Önemi ve Kazı Başkanı Açıklamaları

Alman Arkeoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Felix Pirson, buldukları idolün önemli bir keşif olduğunu belirtti. Pirson, "Bu idol, insanlar için önemli bir kült objesi olabilir. Truva'daki idol örneklerine benzediği için bu keşif, Batı Anadolu'nun tarih öncesi dönemi hakkında daha fazla bilgi edinmemizi sağlayacak," dedi.

Erken Tunç Çağı ve Bölgenin Kültürü

Prof. Pirson, bölgede erken Tunç Çağı'na ait benzer objelerin bugüne kadar bulunmadığını da vurgulayarak, Burada tarım yapılan bir bölgeden ziyade, yüksek kültürlü bir alan olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Güler Ateş ise, idolün Bergama ve çevresinin dini yapılarını ortaya koyduğunu belirtti. Ateş, "Yeterli bilgiye sahip olmadığımız bu bölgede böyle bir idol bulunması büyük bir öneme sahip," diye konuştu.

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