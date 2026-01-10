BEÜ Rektörü Elmastaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Gazetecileri Ağırladı

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde il genelindeki gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi ve hediye takdim etti.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 11:01
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 11:12
BEÜ Rektörü Elmastaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Gazetecileri Ağırladı

Bitlis Eren Üniversitesi'nden 10 Ocak Kahvaltısı

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ), 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla il genelinde görev yapan gazetecileri bir kahvaltı programında ağırladı.

Rektör Elmastaş'tan üniversitenin dünü, bugünü ve yarınına ilişkin değerlendirme

Programda Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, üniversitenin dünü, bugünü ve yarınına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak yürütülen çalışmalar ve hedeflenen projeler hakkında gazetecilere bilgilendirme yaptı.

Elmastaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayarak basın mensuplarına çalışmalarında başarılar diledi.

Program sonunda Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş tarafından, günün anısına gazetecilere hediye takdim edildi.

Gazetecilerden teşekkür

Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hakan Okay ise bu anlamlı günde kendilerini ağırlayan Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ve üniversite yönetimine teşekkürlerini iletti.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

