BEÜ Rektörü Özölçer’in Çevre Dostu Pet Şişe Kumbarası TÜRKPATENT’te Tescillendi

BEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’in 'Pet Şişe Boşaltma, Sıkıştırma ve Toplama Kumbarası' buluşu TÜRKPATENT tarafından tescillendi.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 11:05
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 11:05
BEÜ Rektörü Özölçer’in Çevre Dostu Pet Şişe Kumbarası TÜRKPATENT’te Tescillendi

BEÜ'nün çevre dostu buluşu TÜRKPATENT tarafından tescillendi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN), çevresel sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm hedefleri doğrultusunda geliştirdiği yenilikçi çalışmalara bir yenisini daha ekledi. BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’in başvuru sahibi olduğu "Pet Şişe Boşaltma, Sıkıştırma ve Toplama Kumbarası" başlıklı buluş, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından tescillenerek resmî koruma altına alındı.

Buluşun özellikleri

Buluş, kamusal alanlarda atık halde bulunan plastik pet şişelerin en küçük hacimde sıkıştırılarak toplanmasını sağlıyor. Aynı zamanda şişe içerisinde kalan su ve benzeri içeceklerin özel bir haznede biriktirilerek yeşil alanların sulanmasında yeniden kullanılmasına imkân tanıyor.

Sistem, harici bir elektrik enerjisine ihtiyaç duymadan çalışıyor ve çevre dostu yapısıyla döngüsel ekonomiye ve sürdürülebilir kaynak kullanımına somut katkı sunuyor.

Proje ekibi ve destek

Tescillenen projede buluş sahibi olarak BEUN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu ile Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Onur Dündar da yer alıyor.

Rektör Özölçer'in değerlendirmesi

Cumhuriyetin ilk üniversitesi olmanın verdiği tarihsel sorumluluk bilinciyle, sürdürülebilir bir geleceğin inşasında hem akademik hem de toplumsal çalışmalarımızla yeşil dönüşüm sürecine güçlü katkılar sunmayı asli bir görev olarak görüyoruz. Çevreyle uyumlu, kaynakları verimli kullanan ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı amaçlayan her çalışma, üniversitemizin vizyonunun ve sorumluluk anlayışının güçlü bir yansımasıdır. Üniversitemizin çevreye duyarlı, üretken ve yenilikçi bir akademik kurum olma ilkeleri doğrultusunda kararlılıkla ilerlerken; kampüslerimizdeki geniş yeşil alanlar, enerji tasarrufu sağlayan uygulamalar, çevre dostu ulaşım politikaları ve atık yönetimi alanındaki örnek projelerimizle sürdürülebilir kampüs anlayışını somut adımlarla hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda üniversitemizin GreenMetric Türkiye Ulusal Koordinatörlüğünü üstlenmesi ile üniversitelerimiz arasında hem çevre bilincinin artırılmasını hem de sürdürülebilir yaşam kültürünün yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz. Plastik kirliliğiyle mücadeleye yönelik geliştirilen bu tür tescilli yenilikçi projelerin, çevresel sorunlara çözüm üretmenin yanı sıra toplumda çevre bilincini güçlendirdiğine inanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’nin öncülüğünde yürütülen Sıfır Atık hareketi, çevreye duyarlı politikaların toplumsal karşılık bulmasında son derece önemli bir rol üstlenmektedir. Üniversitelerimizde hayata geçirilen böylesine anlamlı ve öncü projelerin, bu vizyonla birleştiğinde kalıcı etkiler ortaya koyacağına yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Yükseköğretim kurumlarına Ar-Ge ve inovasyon teknolojileri alanında sundukları değerli desteklerden dolayı Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanımız Sayın Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak ile Türk Patent ve Marka Kurumu ailesine teşekkür ediyorum. Kalite eksenli büyüme, ihtisaslaşma ve sürdürülebilirlik odaklı yükseköğretim politikalarıyla üniversitelerimize daima yol gösteren Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar’a ve kıymetli YÖK ailesine de şükranlarımı sunuyorum. Bununla birlikte çevresel sürdürülebilirliğe katkı sunan kayda değer projenin tescillenmesinde ve hayata geçirilmesinde emeği geçen yine buluşun geliştirilmesine önemli katkılar sağlayan Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu ile İnşaat Mühendisliği Bölümümüz öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Onur Dündar hocamıza ve sürece katkı sunan herkese teşekkür ediyorum.

