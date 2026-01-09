BEUN Mühendislik Fakültesi Dış Paydaş/Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Mühendislik Fakültesi Dış Paydaş/Danışma Kurulu Toplantısı, Farabi Kampüsü Tahir Karauğuz Konferans Salonu’nda düzenlendi. Toplantı, kalite süreçleri kapsamında dış paydaş görüşlerinin fakültenin gelişimine ve kalite odaklı eğitimin sürdürülebilirliğine katkı sunmak amacıyla yapıldı.

Katılımcılar

Toplantıya BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Karasu, Genel Sekreter Prof. Dr. Zehra Safi Öz, Devlet Su İşleri 23. Bölge Müdürü Yasin Devrim, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 13. Ulaştırma Bölge Müdürü Dr. Yavuz Yegin, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Mithat Gülsever, Zonguldak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hasan Öztürk, Elektrik Dağıtım Müdürü Buğra Han Çağıran, Zonguldak İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Ali Kartal, Zonguldak Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Metin Vural, Devlet Su İşleri (DSİ) 232. Şube Müdürü Kürşat Coşkun Çolak, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Genel Sekreteri Muharrem Sarıkaya, Zonguldak TEKNOPARK Genel Müdürü Doç. Dr. Ferdi Kesikoğlu, TP-OTC İnsan Kaynakları Müdürü Mustafa Aracı, Hattat Enerji ve Maden İşletmeler ve Projeler Koordinasyon Müdürü Eren Soyer ile üniversite üst yönetimi, kamu kurumları, sanayi kuruluşları, sektör temsilcileri ve akademisyenler katıldı.

Açılış konuşması ve ana mesajlar

Toplantının açılış konuşmasını yapan BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, üniversitelerin akademik bilgi üretiminin ötesinde kamu, sanayi ve toplumla güçlü bağlar kurarak bölgesel kalkınmaya yön verdiğini vurguladı. Rektör Özölçer, 2025 yılı içerisinde Mühendislik Fakültesinin dış paydaşlarla yürüttüğü çalışmaların yükseköğretim, sanayi ve iş gücü açısından önemli kazanımlar sağladığını belirtti.

Üniversiteler, dış paydaşlarıyla kurdukları güçlü iş birlikleri sayesinde sadece akademik gelişimlerini değil; bölgesel kalkınmayı, nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesini ve toplumsal faydayı da birlikte inşa ederler. Bir asırlık köklü geçmişe sahip olan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak kamu kurumlarımız, sanayi kuruluşlarımız ve sektör temsilcilerimizle ortak akıl ve sürdürülebilir iş birlikleri temelinde önemli çalışmalar yürütüyoruz. Bu iş birlikleri, öğrencilerimizin uygulama temelli eğitim almalarına, mezuniyet sonrası istihdam olanaklarının artmasına ve üniversitemizin bölgesel dinamiklerle daha güçlü bağlar kurmasına imkân sağlamaktadır. Bugün burada düzenlediğimiz toplantının 2025-2026 Akademik Yılı içerisinde gerçekleştirilecek yeni projeler, ortak çalışmalar ve eğitim-istihdam odaklı faaliyetlere yeni kapılar açacağını temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle üniversitemize, şehrimize ve bölgemize katkı sunan kıymetli paydaşlarımıza teşekkür ediyor, toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Sunumlar ve değerlendirmeler

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Karasu toplantıda 2025 yılı faaliyetlerini, hayata geçirilen projeleri, akreditasyon çalışmalarını ve öğrencilere sunulan hizmetleri kapsamlı bir sunumla aktardı. Karasu, üniversite-sanayi iş birliğinin eğitim-öğretim kalitesine, öğrencilerin uygulama becerileri ve mesleki yetkinlik kazanımına sağladığı katkılara dikkat çekti ve sürece katkı veren akademik, idari personel ve dış paydaşlara teşekkür etti.

Sunumun ardından söz alan Zonguldak Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Metin Vural, Elektrik Dağıtım Müdürü Buğra Han Çağıran ve Zonguldak İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Ali Kartal BEUN ile yürütülen iş birlikleri, ortak projeler, öğrencilere yönelik staj olanakları ve akreditasyon süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Katılımcılar, üniversite ile kamu ve sektör temsilcileri arasında kurulan güçlü iş birliğinin hem akademik gelişime hem de Zonguldak’ın ekonomik ve sosyal kalkınmasına önemli katkılar sunduğunu belirterek, 2025-2026 Akademik Yılı içinde bu iş birliklerinin artarak devam etmesini temenni etti. Toplantının düzenlenmesinde emeği geçen başta Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer olmak üzere tüm paydaşlara teşekkür edildi.

