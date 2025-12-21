BEUN YÖK 2025 Raporu'nda İlk 20'de: İnovasyon, İklim Eylemi ve Erişilebilirlikte Başarı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN), Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu-2025 sonuçlarına göre inovasyon, öğrenci yaşamı, sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik başta olmak üzere birçok alanda ülke çapında öne çıktı.

Raporun öne çıkan verileri

BEUN, olumlu sonuçlanan patent oranında %6 ile Türkiye genelinde 19'uncu sırada yer aldı. Bu veri, üniversitenin araştırma-geliştirme ve yenilikçilik kapasitesinin somut göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Üniversite, 162 aktif öğrenci topluluğu ile öğrenci katılımında 18'inci sırada yer aldı; kampüs yaşamının dinamizmini işaret ediyor.

Sürdürülebilirlik alanında BEUN, THE Impact Rankings - Climate Action (İklim Eylemi) kategorisinde aldığı 300 puan ile Türkiye genelinde 9'uncu oldu. Bu başarı, iklim değişikliğiyle mücadele ve çevresel sorumluluk çalışmalarının ulusal ve uluslararası ölçekte karşılık bulduğunu gösteriyor.

Erişilebilirlik ve kapsayıcılıkta BEUN, Engelsiz Bayrak uygulamaları kapsamında sahip olduğu 19 bayrak ile Türkiye genelinde 13'üncü sırada yer aldı.

Rektörün değerlendirmesi

BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, elde edilen başarıyı üniversitenin çok boyutlu gelişim vizyonuna bağlayarak şu ifadeleri kullandı:

"Üniversitemizin YÖK tarafından yayımlanan bu kapsamlı raporda üst sıralarda yer alması, doğru stratejilerle eğitimden araştırmaya, çevresel duyarlılıktan erişilebilirliğe kadar birçok alanda emin adımlarla yürüttüğümüz çalışmaların bir sonucudur. Özellikle iklim eylemi, sürdürülebilirlik, erişilebilirlik ve inovasyon alanlarında elde edilen bu başarılar, doğaya, insana ve geleceğe karşı sorumluluğumuzun da apaçık bir göstergesidir. Akademik ve idari personelimizin özverili çalışmaları, öğrencilerimizin aktif katılımı ve kurumsal iş birliklerimiz sayesinde BEUN’u her geçen gün daha ileriye taşıyoruz. Hedefimiz; ulusal ve uluslararası ölçekte rekabet gücü yüksek, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir üniversite vizyonunu daha görünür kılmaktır. Bu vesileyle bu süreçte üniversitelerimize sundukları destek ve yol gösterici yaklaşımları dolayısıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar başta olmak üzere tüm değerli YÖK ailesine teşekkürlerimi sunuyorum. Ülkemizin gelecek vizyonu doğrultusunda belirlenen yükseköğretim hedeflerine katkı sunmaya, bilimsel üretimi ve toplumsal faydayı merkeze alan çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."

BEUN'un rapordaki başarıları, üniversitenin sürdürülebilir, erişilebilir ve yenilikçi bir eğitim ortamı yaratma hedefini güçlendiriyor.

